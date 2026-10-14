 Trumpas: JAV ir toliau dalijasi žvalgybos informacija su Ukraina

Trumpas: JAV ir toliau dalijasi žvalgybos informacija su Ukraina

2026-10-14 02:24
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina.

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Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTOS nuotr.

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Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė BBC.

„Ne, nenutraukėme“, – atsakė D. Trumpas, žurnalisto paklaustas, ar JAV nutraukė dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina.

„Mes jiems padedame ir dalijamės žvalgybos informacija“, – pridūrė jis.

Pasak D. Trumpo, JAV siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių Valstijų.

JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas Rogeris Wickeris sakė, kad JAV ir Ukrainos dalijimasis žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.

 
Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
žvalgybos informacija
Ukraina
JAV

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