Trumpas: JAV ir toliau dalijasi žvalgybos informacija su Ukraina

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė BBC.
„Ne, nenutraukėme“, – atsakė D. Trumpas, žurnalisto paklaustas, ar JAV nutraukė dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina.
„Mes jiems padedame ir dalijamės žvalgybos informacija“, – pridūrė jis.
Pasak D. Trumpo, JAV siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių Valstijų.
JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas Rogeris Wickeris sakė, kad JAV ir Ukrainos dalijimasis žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
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