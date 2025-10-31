Trumpas: JAV atliks branduolinius bandymus, jei tai darys kitos šalys

„Mes atliksime keletą bandymų, taip, ir kitos šalys tai daro. Jei jos tai darys, tai darysime ir mes“, – pareiškė D. Trumpas žurnalistams „Air Force One“ lėktuve, atsakydamas į naujienų agentūros AFP žurnalisto klausimą.
Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus.
„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų Branduolinių Ginklų bandymus tokiu pačiu lygiu“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ tuomet parašė D. Trumpas.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.
Tuo metu Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) penktadienį pareiškė, kad JAV prezidento prašymas pradėti branduolinių ginklų bandymus buvo atsakingas žingsnis.
„Turime turėti patikimą branduolinio atgrasymo priemonę. Tai yra mūsų atgrasymo pagrindas, – pareiškė P. Hegsethas. – Supratimas ir bandymų atnaujinimas yra gana atsakingas, labai atsakingas būdas tai pasiekti.“
Branduolinių ginklų politika, kažkada laikyta Šaltojo karo reliktu, vis dažniau iškyla į pirmą planą, Rusijai karo Ukrainoje metu ne kartą pagrasinus panaudoti branduolinius ginklus tiek prieš JAV, tiek prieš Europą.
Maskva šią savaitę pranešė apie sėkmingą sparnuotosios raketos „Burevestnik“, žinomos NATO kodiniu pavadinimu „Skyfall“, su atominiu varikliu bandymą.
Kinija stato vis daugiau antžeminių branduolinių raketų saugyklų. Šiaurės Korėja savo ruožtu ką tik pristatė naują tarpžemyninę balistinę raketą, kaip teigiama, galinčią suduoti branduolinį smūgį Jungtinėms Valstijoms, ir planuoja ją išbandyti.
D. Trumpas anksčiau taip pat pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos turi daugiau branduolinių ginklų nei bet kuri kita šalis. Vašingtone įsikūrusios Ginklų kontrolės asociacijos duomenimis, Rusija turi 5 580 branduolinių galvučių, o JAV – 5 225. Bendrai Maskva ir Vašingtonas kontroliuoja maždaug 90 proc. visų pasaulio branduolinių galvučių.
