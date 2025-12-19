 Trumpas įsakė priskirti marihuaną mažiau pavojingiems narkotikams

2025-12-19 09:48
Viljama Sudikienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasirašė įsaką, sušvelninantį kanapių taisykles, kad būtų paskatinti tyrimai dėl šių augalų panaudojimo medicinoje.

„Dešimtmečius šio veiksmo prašė Amerikos pacientai, kenčiantys nuo didelio skausmo, nepagydomų ligų, agresyvaus vėžio, traukulių sutrikimų, neurologinių ir kitų problemų“, – per pasirašymo ceremoniją sakė D. Trumpas.

Augalas ir jo komponentas kanabidiolis (CBD) ateityje bus priskirti žemesnei narkotikų kategorijai, paskelbė D. Trumpas.

Daugelis JAV valstijų legalizavo asmeninį marihuanos vartojimą suaugusiesiems arba leidžia naudoti ją medicinos tikslais. Tačiau federaliniu lygmeniu įstatymai yra griežtesni ir vartotojai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai nepasikeis, sakė aukšto rango vyriausybės pareigūnas. Už pakartotinius nusikaltimus ir toliau gresia kelerių metų laisvės atėmimas ir didelės baudos. 

