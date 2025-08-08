Trumpas įsakė padidinti teisėsaugos pareigūnų skaičių Vašingtone

„Vašingtonas yra nuostabus miestas, tačiau jį jau per ilgai kamuoja smurtiniai nusikaltimai“, – sakoma Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Karoline Leavitt (Kerolain Livit) išplatintame pareiškime.
„Prezidentas Trumpas nurodė sustiprinti federalinės teisėsaugos institucijų dalyvavimą, kad būtų apsaugoti nekalti piliečiai“, – pridūrė ji.
Ji pažymėjo, kad didesnis federalinių pareigūnų skaičius turėtų sumažinti smurtinių nusikaltimų skaičių Vašingtone.
D. Trumpas ne kartą buvo užsiminęs apie tai, jog Vašingtono valdymas galėtų būti perduotas federalinėms institucijoms.
Tačiau tam, kad šis žingsnis, kuris, kaip spėjama, sulauks stipraus pasipriešinimo, būtų įgyvendintas, reikia panaikinti 1973 metų Vietinės valdžios įstatymą (angl. Home Rule Act), kurio peržiūrą, pasak Baltųjų rūmų vadovo, šiuo metu atlieka teisininkai.
„Turime sostinę, kuri yra labai nesaugi, – anksčiau šią savaitę žurnalistas teigė D. Trumpas. – Turime valdyti Vašingtoną.“
Baltieji rūmai pranešė, kad padidintas teisėsaugos pareigūnų skaičius „vėl padarys Vašingtoną saugų“, o JAV sostinėje jie patruliuoja nuo vidurnakčio.
Skelbiama, kad ši priemonė bus vykdoma septynias dienas su galimybe ją pratęsti pagal poreikį. Ji grindžiama ankstesniu D. Trumpo įsakymu, kuriuo įsteigta darbo grupė „Užtikrinti saugų ir gražų miestą“.
Baltieji rūmai nurodė, kad federaliniai pareigūnai bus lengvai atpažįstami, veiks pažymėtais ekipažais ir bus gerai matomi.
Baltieji rūmai pridūrė, kad prie šių veiksmų prisidės teisėsaugos pareigūnai iš JAV Kapitolijaus policijos, Vidaus saugumo tyrimų tarnybos, Federalinės apsaugos tarnybos, Narkotikų kontrolės administracijos, Deportacijos ir vykdymo operacijų tarnybos, Alkoholio, tabako, ginklų ir sprogmenų biuro, JAV Maršalų tarnybos bei Vašingtono apygardos JAV prokuratūros.
Taip pat prisidės policijos pajėgos, atsakingos už geležinkelių bendrovės „Amtrak“ ir miesto metropoliteno paslaugas.
Žurnalistai pranešė, kad Vašingtono gatvėse penktadienį po vidurnakčio nepastebėtas smarkus federalinių teisėsaugos pareigūnų skaičiaus padidėjimas, kaip tai žadėjo Baltųjų rūmų šeimininkas.
D. Trumpas jau seniai tvirtina, kad Vašingtone daugėja nusikaltimų ir smurto, o pastaruoju metu ėmė kritikuoti ir tokius dalykus kaip šiukšlės bei grafičiai.
Tačiau prezidentas įsakymą padidinti federalinių teisėsaugos pareigūnų skaičių Vašingtone išleido po to, kai praėjusią savaitę grupė paauglių, bandydami pavogti automobilį, užpuolė aukšto rango Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) darbuotoją.
Incidento metu nukentėjo viena iš labiausiai matomų Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) figūrų — Edwardas Coristine'as, įgaliotas mažinti darbo vietas ir federalinę biurokratiją.
Policija sulaikė du 15 metų amžiaus jaunuolius ir teigia, kad vis dar ieško kitų užpuolikų.
„Jei Vašingtonas greitai nesusitvarkys, neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik perimti federalinę miesto kontrolę ir valdyti šį miestą taip, kaip jis turėtų būti valdomas, bei įspėti nusikaltėlius, kad jiems daugiau nepavyks išsisukti“, – anksčiau šią savaitę savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Naujausi komentarai