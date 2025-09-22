Trumpas: investicijos į „TikTok“ veiklą JAV sudomino Murdochų šeimą

Nacionalinio saugumo sumetimais JAV atkakliai siekia perimti „TikTok“ veiklos valdymą šalyje iš patronuojančios kinų bendrovės „ByteDance“ rankų.
Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas jau ne kartą atidėjo platformos uždraudimo įsigaliojimą, kol buvo ieškoma sandėrio.
Prezidentas derėjosi su Pekinu dėl platformos veiklos JAV pardavimo investuotojų konsorciumui, kurį pats apibūdina kaip „patriotus“. Tarp šių D. Trumpas jau buvo minėjęs savo sąjungininką, technologijų milžino „Oracle“ vadovą Larry Ellisoną bei verslininką Michaelą Dellą.
Sekmadienį į šį sąrašą jis įtraukė daugiau pavardžių.
„Nenorėčiau jums to sakyti, bet į jį įtrauktas vyras vardu Lachlanas... Manau, kad tai Lachlanas Murdochas“, – sakė D. Trumpas, duodamas interviu kanalui „Fox News“.
„Grupėje tikriausiai bus ir Rupertas. Manau, jie bus grupėje. Bus dar keletas kitų, tikrai puikių žmonių, labai gerai žinomų žmonių“, – pridūrė jis.
Anksčiau šį mėnesį dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidos magnato R. Murdocho vaikai pasiekė susitarimą po ilgai trukusio teisinio ginčo dėl žiniasklaidos imperijos kontrolės, įtvirtindami jo vyriausiojo sūnaus Lachlano vadovavimą bendrovei.
L, Murdochas, kuris pagal susitarimą oficialiai perėmė „Fox News“ ir „News Corp“ valdymą, yra R. Murdocho vyriausiasis sūnus.
R. Murdochas per savo valdymo bendrovei laikotarpį sukūrė dešiniosios pakraipos konservatyvią žiniasklaidos imperiją, apimančią Jungtines Valstijas, Didžiąją Britaniją ir Australiją.
Šeštadienį Baltieji rūmai pranešė, kad naujosios bendrovės, kuri kontroliuos „TikTok“ veiklą JAV, valdyboje dominuos JAV piliečiai ir kad susitarimas gali būti pasirašytas „artimiausiomis dienomis“.
