Paklaustas, ar padėtų ginti Europos Sąjungai (ES) priklausančias šalis, jei Rusija išplėstų karo veiksmus, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Taip, padėčiau. Padėčiau.“
Donaldas Trumpas pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis Rusijos agresijos atveju
2025-09-21 18:31
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis, jei Rusija eskaluotų savo agresiją po neseniai įvykusio Maskvos įsiveržimo į Estijos oro erdvę.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
