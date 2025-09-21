JAV demokratų senatorius: Donaldas Trumpas suka diktatūros keliu

Agentūros pavertimas „instrumentu, kuris persekioja jo priešus, nesvarbu, ar jie kalti, ar ne (...) yra kelias į diktatūrą“, CNN sakė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris).
„Šitai daro diktatūros“, – sakė jis.
Šeštadienį D. Trumpas viešai paragino Teisingumo departamentą imtis veiksmų prieš savo tariamus priešus – tai dar vienas iš virtinės žingsnių, kurie, kritikų teigimu, sugriovė tradicinę agentūros nepriklausomybę.
Socialinės žiniasklaidos įraše, kreipiantis į „Pam“ – matyt, generalinę prokurorę Pam Bondi (Pem Bondi) – D. Trumpas piktinosi, kad nesiimama teisinių veiksmų prieš demokratus Kalifornijos senatorių Adamą Schiffą (Adamą Šifą) ir Niujorko generalinę prokurorę Letitią James Letišą Džeims).
A. Schiffas ir L. James yra vieni iš kelių žmonių, kuriuos artimas D. Trumpo sąjungininkas Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorius Billas Pulte'as (Bilas Paltas) apkaltino dokumentų klastojimu hipotekos paraiškose.
„Mes negalime ilgiau delsti, tai žudo mūsų reputaciją ir patikimumą“, – tvirtino D. Trumpas.
Penktadienį D. Trumpas atleido federalinį prokurorą, kuris prižiūrėjo tyrimą dėl L. James, po to, kai pranešta, kad vienas advokatas tvirtino, jog nepakanka įrodymų ją apkaltinti sukčiavimu dėl hipotekos.
Erikas Siebertas (Erikas Sybertas), JAV Virdžinijos Rytų apygardos prokuroras, penktadienį elektroniniu paštu pranešė darbuotojams apie savo pasitraukimą, pranešė „The New York Times“ ir kitos JAV žiniasklaidos priemonės.
„Aš jį atleidau, ir esama PUIKIOS BYLOS, daugelis teisininkų bei teisės ekspertų taip sako“, – šeštadienį kalbėjo D. Trumpas, matyt, turėdamas omenyje tyrimą dėl L. James.
A. Schiffas ir L. James ankstesniais metais atskirai konfliktavo su D. Trumpu, vadovaudami tyrimams, kuriuos respublikonas prezidentas vadina politinėmis raganų medžioklėmis.
Pirmosios D. Trumpo kadencijos Baltuosiuose rūmuose metu A. Schiffas, tuometinis JAV Atstovų Rūmų narys, vadovavo kaltintojams pirmajame prezidento apkaltos procese, kuris buvo grindžiamas įtarimais, kad jis spaudė Ukrainą kištis į 2020 metų rinkimus.
D. Trumpui palikus Baltuosius rūmus, L. James iškėlė jam didelę civilinę bylą dėl sukčiavimo, teigdama, kad jis ir jo įmonė neteisėtai išpūtė jo turtą ir manipuliavo nekilnojamojo turto verte, kad gautų palankias banko paskolas ar draudimo sąlygas.
Valstybės teisėjas įpareigojo D. Trumpą sumokėti 464 mln. dolerių šioje byloje, tačiau aukštesnės instancijos teismas vėliau panaikino baudą, nors ir paliko galioti pagrindinį sprendimą.
