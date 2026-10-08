 Trumpas: iki kadencijos vidurio rinkimų JAV Irano nepuls

Trumpas: iki kadencijos vidurio rinkimų JAV Irano nepuls

2026-10-08 20:51
Jūras Barauskas (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos Irano iki lapkričio 3 d. vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls – pasak jo, Vašingtonas su Teheranu veda produktyvias derybas.

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<span>Trumpas: iki kadencijos vidurio rinkimų JAV Irano nepuls</span>
Trumpas: iki kadencijos vidurio rinkimų JAV Irano nepuls / Asociatyvi magnific nuotr.

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D. Trumpas apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Truth Social“, kai, žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, ketvirtadienį smarkiai pakilo naftos kainos.

„Noriu visiems aiškiai pasakyti, kad nors Irano ekonominė ir karinė padėtis yra labai bloga ir nors blokada liks visiškai galioti (...), mes nepulsime Irano iki kadencijos vidurio rinkimų“, – rašė jis.

„Vedame produktyvias derybas su Irano Islamo Respublika“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau informacijos nepateikdamas.

Naftos kainų kilimą taip pat skatina neslūgstanti įtampa Hormuzo sąsiauryje, kuris yra strategiškai svarbus pasaulinei prekybai nafta, ir Jemeno husių bei Saudo Arabijos konfliktas.

Apie tvyrančią įtampą liudija ir neseniai įvykęs incidentas prie šiaurinės Kataro pakrantės. Kaip trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO), ten plaukęs naftos tanklaivis pranešė, kad į jį pataikė keletas svaidmenų. Per incidentą nukentėjo nenurodytas skaičius žmonių.

Apklausos rodo, kad JAV rinkėjai yra labai nepatenkinti kylančiomis degalų kainomis, siejamomis su vasarį Jungtinių Valstijų ir Izraelio pradėtu karu prieš Iraną.

Rinkimų rezultatai gali nulemti paskutinių dvejų D. Trumpo prezidentavimo metų eigą, nes jo Respublikonų partijai gresia prarasti šiuo metu turimą Kongreso kontrolę.

Nors pats D. Trumpas šiuose rinkimuose nekandidatuoja, jis aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijoje ir rengia daugybę mitingų, siekdamas sumažinti galimus respublikonų nuostolius ar net pakreipti politinę situaciją savo partijos naudai.

Šiame straipsnyje:
JAV
Degalai
kainos
karas irane
Donaldas Trumpas

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