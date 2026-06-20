Trumpą „vėl ir vėl“ vienu prašymu „atakavo“ Italijos ministrė pirmininkė

„Meloni per G7 susitikimą Prancūzijoje vėl ir vėl prašė nusifotografuoti su manimi“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Jos populiarumo reitingai Italijoje yra prasti, galbūt todėl, kad ji atstūmė Jungtines Amerikos Valstijas – šalį, kuri tikrai myli ir gina Italiją“, – pridūrė jis.
D. Trumpas interviu Italijos kanalui „La7“ anksčiau šią savaitę pareiškė, kad, remiantis kanalo pateikta stenograma, G. Meloni G7 aukščiausiojo lygio susitikime „labai norėjo su manimi nusifotografuoti“, o jis sutikęs tik todėl, kad jam „jos pagailo“.
Jis taip pat užsiminė, kad G. Meloni galbūt „džiaugiasi, jog aš su ja kalbėjau, man nereikėjo su ja kalbėti“.
G. Meloni kiek vėliau pareiškė esanti priblokšta D. Trumpo komentarų, jo žodžius pavadino išgalvotais ir pridūrė: „Nei aš, nei Italija niekada nemaldaujame.“
„Nežinau, kodėl Jungtinių Valstijų prezidentas taip elgiasi su savo sąjungininkais“, – socialiniame tinkle „X“ rašė kraštutinių dešiniųjų lyderė.
„Galiu tik pasakyti, jog gaila, kad jis nerodo tokio paties ryžto su Vakarų priešais, su Jungtinių Valstijų priešais, su lyderiais, su kuriais, atvirkščiai, jis yra kur kas nuolaidesnis“, – sakė ji.
Dėl pranešimų apie šiuos JAV prezidento komentarus Italijos užsienio reikalų ministras penktadienį atšaukė vizitą į Jungtines Valstijas.
„Sunkūs ir įžeidžiantys prezidento Trumpo žodžiai (...) įžeidžia visą Italiją“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė užsienio reikalų ministras Antonio Tajani (Antonijus Tajanis), kuris birželio 21–22 dienomis turėjo lankytis JAV.
Dar trečiadienį, pasibaigus G7 viršūnių susitikimui Evian le Bene Prancūzijoje, G. Meloni kalbėjo apie „labai teigiamą klimatą“ ir sakė, kad nebuvo „jokios trinties“ tarp D. Trumpo ir kitų dalyvavusių pasaulio lyderių.
G. Meloni pozicionavo save kaip tiltą tarp Europos ir D. Trumpo administracijos, tačiau per karą Artimuosiuose Rytuose santykiai tapo įtempti.
D. Trumpo nemalonę Italijos premjerė užsitraukė balandį, po to, kai ji gynė popiežių Leoną XIV nuo griežtos JAV prezidento kritikos dėl pontifiko antikarinių pažiūrų.
G. Meloni pasmerkė D. Trumpo pastabas kaip nepriimtinas, o tai labai nepatiko JAV prezidentui.
„Esu šokiruotas dėl jos. Maniau, kad ji turi drąsos, bet klydau“, – interviu Italijos dienraščiui „Corriere della Sera“ tuomet sakė D. Trumpas.
Jis taip pat apkaltino G. Meloni nepadedant Jungtinėms Valstijoms NATO.
D. Trumpas pagrasino išvesti JAV karius iš Italijos, sakydamas, kad Roma „mums niekuo nepadėjo“ Irano kare.
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