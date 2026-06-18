TATENA teigia esanti pasirengusi padėti įgyvendinti JAV ir Irano taikos susitarimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas trečiadienį pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama nutraukti karą Artimuosiuose Rytuose. Teheranas sutiko praskiesti savo sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą.
„Dabar mums reikia sėsti prie stalo su mūsų kolegomis amerikiečiais bei kolegomis iraniečiais ir pradėti formuluoti konkrečius veiksmus, kurių turės būti imtasi“, – žurnalistams Ženevoje sakė TAT vadovas Rafaelis Grossi.
Susitarimu siekiama užbaigti karą, kurį vasario 28 dieną pradėjo JAV ir Izraelis. Tai paskatino Iraną atsakyti raketų ir dronų salvėmis visame regione bei faktiškai užblokuoti Hormuzo sąsiaurį – itin svarbų pasaulio ekonomikai vandens kelią.
Vašingtonas į tai atsakė blokuodamas laivybą į Irano uostus ir iš jų.
Pagal JAV pareigūnų paskelbtas susitarimo sąlygas, Iranas praskies savo sodrinto urano atsargas, galbūt atliekant „skiedimą vietoje, prižiūrint TATENA“, Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros institucijai.
„Tai labai sudėtinga operacija ir tai nėra paslaptis, todėl turėsime būti labai, labai detalūs“, – teigė R. Grossi, pridurdamas, kad rezultatas priklausys „nuo abiejų pusių politinės valios“.
„Viskas gali pavykti, kai abi pusės nusprendžia, kad nori, jog kažkas būtų padaryta“, – sakė jis ir pridūrė, kad šalys tikisi, jog jo organizacija pasakys „joms, ko reikia“.
„Nešališkas“
TATENA vertinimu, Iranas turėjo 440 kilogramų iki 60 proc. sodrinto urano – tai yra artima bombai pagaminti reikalingam lygiui – kai Izraelis ir JAV pradėjo savo pirmuosius išpuolius praėjusių metų birželį.
Tuomet Iranas sustabdė bendradarbiavimą su TATENA, ir nuo to laiko inspektoriai šios medžiagos nematė.
Praėjusią savaitę JT branduolinės energetikos priežiūros institucijos valdytojų taryba patvirtino Vakarų rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad Iranas nedelsdamas pateiktų informaciją ir suteiktų prieigą prie savo urano atsargų bei gamybos objektų.
Teheranas sukritikavo šią rezoliuciją kaip „kontrproduktyvią“ tuo metu, kai vyko derybos, ir apkaltino ją esant „politiškai motyvuotą“ – tai R. Grossi griežtai paneigė.
„TATENA darbas yra nešališkas, techninis darbas“, – sakė jis.
„Tai, kad šiame pasirašytame supratimo memorandume pripažįstamas nepakeičiamas TATENA vaidmuo (...) viską pasako apie mūsų patikimumą ir nepakeičiamą vaidmenį, kurį turime atlikti“, – teigė organizacijos vadovas.
Šis susitarimas yra tik laikina priemonė, skirta laimėti laiko pradėti išsamias derybas dėl kur kas sudėtingesnio klausimo – ilgalaikės Irano branduolinės energetikos ambicijų kontrolės, dėl kurių Vašingtonas jau seniai įtaria, kad šalis vykdo slaptą bombų kūrimo programą.
„Manau, gerai, kad šis memorandumas egzistuoja“, – sakė R. Grossi.
„Dabar prasideda techninis darbas“, – tvirtino jis.
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