Tajani: ES turi paskirti atstovą deryboms dėl taikos Ukrainoje

„Svarbu, kad Europa turėtų atstovą, įgaliotą derėtis visos Europos Sąjungos vardu dėl Ukrainos“, – žurnalistams sakė A. Tajani per Europos liaudies partijos (ELP) susitikimą prieš Europos Vadovų Tarybos posėdį Briuselyje.
„Europai reikia bendro atstovo, kad jos balsas būtų svaresnis. Svarbu, kad sprendimas būtų priimtas greitai. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa yra autoritetingas politikas. Tai galėtų būti jis, bet galėtų būti ir kas nors kitas. Svarbiausia pasiekti bendrą sutarimą, o tas, kuris kalbės, turi kalbėti visų vardu. Priimkime sprendimą“, – paragino A. Tajani.
Italijos ministras taip pat pareiškė viltį, kad bus patenkintas šalies prašymas lanksčiau taikyti ES biudžeto taisykles, atsižvelgiant į infliaciją, smarkiai padidėjusią dėl karo su Iranu.
„Mes ir toliau prašome lankstumo saugumo ir energetikos klausimais. Manome, kad didėjant infliacijai dėl išorės veiksnių mūsų šaliai turi būti suteikta daugiau lankstumo. Tai nereiškia neatsakingo valstybės finansų tvarkymo, tačiau suteikia galimybę imtis ryžtingesnių veiksmų atsižvelgiant į susidariusią padėtį“, – sakė A. Tajani.
„Valdžio Dombrovskio ir Antonio Costos pareiškimai šiuo klausimu atrodo palankūs. Pažiūrėsime, koks bus sprendimas. Esu nusiteikęs optimistiškai“, – pridūrė jis.