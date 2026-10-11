 Sybiha sureagavo į Trumpo pareiškimą dėl naujo Ukrainos prezidento rinkimų

Sybiha sureagavo į Trumpo pareiškimą dėl naujo Ukrainos prezidento rinkimų

2026-10-11 08:56
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis turi Ukrainos žmonių palaikymą ir tik jie turi teisę spręsti šį klausimą.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. / EPA/SARAH YENESEL nuotr.

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Apie tai užsienio reikalų ministras parašė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Ukrinform“.

„Prezidentas Zelenskis vadovauja mūsų valstybei karo metu – karo už nepriklausomybę, laisvę ir orumą. Jis turi Ukrainos žmonių palaikymą, o jie turi teisę spręsti“, – pareiškė A. Sybiha.

Jo nuomone, pareiškimai iš užsienio tik patvirtina, kad prezidentas gerai atlieka savo darbą. Todėl jis nusipelno palaikymo.

Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusprendė sudaryti susitarimą su Rusija dėl dyzelino po to, kai V. Zelenskis atsisakė vienašališkai nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Šiame straipsnyje:
Ukrainos prezidento rinkimai
Volodymyras Zelenskis
JAV
Ukraina
diplomatija
andrijus sybiha
karas

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