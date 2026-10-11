Sybiha sureagavo į Trumpo pareiškimą dėl naujo Ukrainos prezidento rinkimų

Apie tai užsienio reikalų ministras parašė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Ukrinform“.
„Prezidentas Zelenskis vadovauja mūsų valstybei karo metu – karo už nepriklausomybę, laisvę ir orumą. Jis turi Ukrainos žmonių palaikymą, o jie turi teisę spręsti“, – pareiškė A. Sybiha.
Jo nuomone, pareiškimai iš užsienio tik patvirtina, kad prezidentas gerai atlieka savo darbą. Todėl jis nusipelno palaikymo.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusprendė sudaryti susitarimą su Rusija dėl dyzelino po to, kai V. Zelenskis atsisakė vienašališkai nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
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