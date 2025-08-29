Šveicarijos teismas atmetė Islamo teologo Tariqo Ramadano apeliaciją dėl išžaginimo

„Federalinis teismas atmetė Tariqo Ramadano apeliaciją dėl Ženevos Teisingumo Teismo paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio dėl išžaginimo ir lytinės prievartos“, – teigiama Aukščiausiojo Teismo pranešime.
Ženevos apeliacinis teismas pernai pripažino buvusį Oksfordo universiteto profesorių kaltu dėl moters išžaginimo Ženevos viešbutyje prieš 17 metų ir skyrė jam dalinai lygtinę trejų metų laisvės atėmimo bausmę.
Tai buvo pirmasis T. Ramadanui, kuriam pateikti kaltinimai dėl išžaginimo Šveicarijoje ir Prancūzijoje, paskelbtas nuosprendis.
Charizmatiškas, tačiau prieštaringai vertinamas Europos islamo atstovas T. Ramadanas atmetė kaltinimus, tvirtindamas esąs nekaltas.
T. Ramadanas apskųs nuosprendį Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT), teigė jo advokatai.
„Gynyba atsižvelgia į Federalinio Teismo sprendimą ir jį ginčija“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė T. Ramadano advokatai Yael Hayat (Jael Hajat) ir Guerricas Canonica (Gerikas Kanonika), pridurdami, kad „galutinis žodis priklausys Europos Žmogaus Teisių Teismui“.
Aukščiausiasis Teismas pareiškė, kad apeliacinio teismo nuosprendis yra priimtinas, ir atmetė T. Ramadano teiginį, kad žemesnės instancijos teismo „įrodymų vertinimas buvo savavališkas“.
„Be to, apeliantas pareiškė procesinius prieštaravimus (...), kurie taip pat buvo atmesti“, – teigiama pranešime.
Į islamą atsivertusios T. Ramadano kaltintojos, vadinamos slapyvardžiu „Brigitte“ („Brižit“), advokatai gyrė jos sprendimą pateikti skundą.
„Tai reiškia ilgo išbandymo ir ilgos teisinės kovos pabaigą mūsų klientei ir jos advokatams“, – sakoma AFP išsiųstame elektroniniame laiške.
