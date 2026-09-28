Švedų kairiesiems nepavyko suformuoti vyriausybės

„Remdamasi įvykusiomis diskusijomis, galiu padaryti bendrą išvadą, kad šiuo metu neturiu galimybių suformuoti vyriausybės“, – žurnalistams sakė M. Andersson.
Tikimasi, kad parlamento pirmininkas paves kitos partijos lyderiui, tikriausiai kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Ulfui Kristerssonui, kuris šiuo metu vadovauja laikinajai vyriausybei, užduotį pabandyti suformuoti naują ministrų kabinetą.
U. Kristerssono dešiniųjų blokas, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratai, rinkimus pralaimėjo nedidele persvara – 173 mandatais prieš 176 – ir jam bus sunku užsitikrinti daugumą parlamente.
Po pralaimėjimo jis pareiškė esąs pasirengęs išnagrinėti galimybes rasti daugumą tarp „nesocialistinių“ partijų.
Manoma, kad jis nori prisivilioti Centro partiją, kuri dabar priklauso kairiųjų blokui, bet anksčiau priklausė dešiniesiems, nors ji griežtai prieštarauja vyriausybei, kurioje dalyvautų kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratai.
Centro partijos lyderė Elisabeth Thand Ringqvist atsisakė dalyvauti ar remti bet kokią vyriausybę, kuri suteiktų įtakos kraštutinių kairiųjų ar kraštutinių dešiniųjų partijoms.
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