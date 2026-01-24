Sulaikytas dar vienas tanklaivis

Antradienį pranešta apie Karibų jūroje JAV kariškių vykdytą operaciją „Pietinė ietis“.
Skelbiama, kad Karo departamentas (Pentagonas) toliau tvirtai laikosi savo misijos sutrikdyti neteisėtą veiklą Vakarų pusrutulyje.
„Šįryt JAV karinės pajėgos, remiamos Vidaus saugumo departamento, be incidentų sulaikė tanklaivį „Sagitta“. Dar vieno tanklaivio, plaukiančio pažeidžiant prezidento D. Trumpo sankcionuotų laivų karantiną Karibuose, sulaikymas rodo mūsų įsipareigojimą užtikrinti, kad iš Venesuelos išplauktų tik tinkamai ir teisėtai gabenama nafta“, – rašoma Karo departamento pranešime.
„War Sanction“ svetainėje skelbiama, kad Jungtinių Valstijų sulaikytas naftos tanklaivis „Sagitta“ yra Rusijos šešėlinio laivyno dalis ir jam taikomos Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Valstijų, Kanados, Europos Sąjungos, Šveicarijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos sankcijos.
„Associated Press“ duomenimis, tanklaivis „Sagitta“ plaukioja su Liberijos vėliava ir priklauso Honkongo bendrovei.
Jam buvo taikomos JAV sankcijos, įvestos po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m.
Tanklaivio atsakiklis, perduodantis jo buvimo vietą, buvo išjungtas.
Pastarąjį kartą jis buvo įjungtas prieš du mėnesius, kai laivas išplaukė iš Baltijos jūros.
Tanklaivis esą eksportuoja Rusijos naftą ir naftos produktus iš Rusijos uostų Baltijos jūroje ir Ramiojo vandenyno regione, daugiausia į Kiniją ir Indiją.
Teigiama, kad laivas naudojasi AIS signalo išjungimo praktika ir užsiima vadinamąja „tamsia veikla“ jūroje.
Tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Greenpeace“, tanklaivį „Sagitta“ irgi priskirianti šešėliniam laivynui, mano, kad šie laivai kelia grėsmę aplinkai.
Sausio 15 d. JAV pajėgos sulaikė sankcionuotą tanklaivį „Veronica“, kuris yra susijęs su Venesuela. Tai buvo šeštasis toks incidentas per pastarąjį laikotarpį.
Prieš tai sausio 7 d. Šiaurės Atlante dėl JAV sankcijų pažeidimo buvo sulaikytas Rusijos laivas „Bella 1“ (dabar „Marinera“).
Taip pat sausio 7 d. buvo pranešta, kad JAV Karibų jūroje sulaikė dar vieną tanklaivį iš Rusijos šešėlinio laivyno – „Sophia“.
Naujausi komentarai