Odesoje sulaikytas Rusijos „šešėlinio laivyno“ laivas

Bylos duomenimis, laivo savininkui buvo taikomos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sankcijos. Jis reguliariai keitė laivo pavadinimą ir oficialius naudos gavėjus iš trečiųjų šalių, kad apeitų ribojamąsias priemones. SBU pareigūnai šį Rusijos kontroliuojamą balkerį demaskavo Odesos komerciniame uoste, į kurį jis atplaukė su Afrikos valstybės vėliava, kad galėtų eksportuoti plieninių vamzdžių partiją.
Nustatyta, kad plataus masto karo išvakarėse šis laivas mažiausiai septynis kartus švartavosi Sevastopolyje, kad neteisėtai eksportuotų žemės ūkio produktus Rusijos Federacijos interesais. 2021 m. sausio pabaigoje šis balkeris iš Krymo į Šiaurės Afriką neteisėtai eksportavo beveik 7 tūkst. tonų grūdų.
Kai laivas buvo sulaikytas, jame buvo kapitonas ir 16 kitų įgulos narių, visi jie – kelių Artimųjų Rytų šalių piliečiai. SBU tyrėjai inicijavo baudžiamąjį procesą pagal keturis Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukraina per pastaruosius penkerius metus sulaikė 68 Rusijos Federacijos „šešėlinio laivyno“ laivus, įskaitant tris, kurie buvo sulaikyti nuo 2024 m. gruodžio iki šios dienos.
