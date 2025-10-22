Europos Parlamento žurnalistikos premiją pelnė tyrimas apie Rusijos šešėlinį laivyną

Tiriamosios žurnalistikos platforma „Follow the Money“, bendradarbiaudama su Belgijos, Danijos, Graikijos, Italijos, Jungtinės Karalystės (JK), Norvegijos, Nyderlandų ir Vokietijos žiniasklaidos priemonėmis, paskelbė tyrimą apie tai, kaip Vakarų šalių laivų savininkai pardavė 230 nusidėvėjusių tanklaivių Rusijos šešėliniam laivynui ir taip susižėrė daugiau kaip 6 mlrd. dolerių (5,17 mlrd. eurų).
Prizas nugalėjusio projekto atstovams buvo įteiktas EP D. Caruanos Galizios spaudos salėje Strasbūre. Ceremonijoje dalyvavo EP pirmininkė Roberta Metsola (Roberta Mecola), pirmininkės pavaduotoja Pina Picierno (Pina Pičerno), kuri yra atsakinga už apdovanojimą, ir nepriklausomos visos Europos žiuri atstovai.
Savo kalboje R. Metsola teigė, kad D. Caruanos Galizios žurnalistikos premija pabrėžia, jog laisva žiniasklaida, demokratija ir taika veikia išvien.
„Autokratai stengiasi užglaistyti tiesą ir iškreipti tikrovę. Todėl Europa turi vieningai palaikyti su korupcija kovojančius žurnalistus“, – sakė ji.
Sudėtingas tinklas
Iš viso premijai gauti buvo pateikta 316 projektų iš visų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių. Į finalą pateko dešimt darbų, tarp jų – žurnalistinis eksperimentas „Padaryk Molotovo kokteilį. Nužudyk fašistą“. Kaip Estijos gyventojai verbuojami vykdyti sprogimus ir žudyti“, kurį kartu parengė „Delfi“, OCCRP, „Paper Trail Media“, „Der Standard“, „Tamedia“, ZDF ir „Re:Baltica“.
Platformos „Follow the Money“ tyrime, atskleidusiame nusidėvėjusių tanklaivių pardavimą Rusijos šešėliniam laivynui, po karo pradžios pradėjus taikyti sankcijas Rusijai, dalyvavo 13 žiniasklaidos priemonių ir 40 žurnalistų.
Parduotus laivus dabar eksploatuoja neaiškios nuosavybės struktūros bendrovės, be to, daugelis jų neturi tinkamo žalos aplinkai draudimo, todėl kelia pavojų.
Atliekant tyrimą buvo naudojama duomenų analizė ir palydovinė stebėsena, apžvelgiamos sudėtingos įmonių nuosavybės struktūros, abejotini laivybos modeliai ir pavojus žmonėms, dirbantiems tokiomis pavojingomis sąlygomis.
Atskleistas sudėtingas Europos verslininkų, padedančių Rusijai išvengti sankcijų, tinklas. Pavyzdžiui, buvo atskleistos aštuonios agentūros Europoje, įdarbinančios įgulų narius šešėliniam laivynui, ir dar 20 panašių agentūrų Ukrainoje. Žurnalistai išsiaiškino, kad 60 tanklaivių įgulų nariai buvo įdarbinti per vieną Europos brokerių įmonę, o tai rodo, kad į Rusijos karo finansavimą įsitraukė ir eiliniai Europos verslai.
Tyrimą paskelbė platforma „Follow the Money“ (Nyderlandai), „De Tijd“ (Belgija), „Süddeutsche Zeitung“ (Vokietija), WDR (Vokietija), NDR (Vokietija), „The Times“ (JK), „SourceMaterial“ (JK), „IRPIMedia“ (Italija), OCCRP, NRK (Norvegija), „Danwatch“ (Danija), „Solomon“ (Graikija), „Inside Story“ (Graikija) ir „Dialogue Earth“.
D. Caruanos Galizios vardo premija
Šiuo žurnalistikos apdovanojimu EP pagerbia 2017 metų spalį nužudytos Maltos tiriamosios žurnalistikos atstovės ir tinklaraštininkės D. Caruanos Galizios atminimą. Premija kasmet skiriama už išskirtinę žurnalistiką, kuria skatinami ir ginami pagrindiniai ES principai ir vertybės, pavyzdžiui, žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės.
Apdovanojimui gali būti nominuoti bet kurios tautybės tiriamosios žurnalistikos žurnalistai arba žurnalistų grupės, kurių straipsniai paskelbti ES valstybėse narėse įsikūrusiose žiniasklaidos priemonėse. Apdovanojimą sudaro 20 tūkst. eurų piniginė premija.
D. Caruana Galizia – Maltos žurnalistė, tinklaraštininkė ir aktyvistė, paskelbusi daug straipsnių apie korupciją, pinigų plovimą, organizuotą nusikalstamumą, pilietybės pardavimą ir Maltos vyriausybės dalyvavimą vadinamuosiuose Panamos popieriuose.
Ji susidūrė su persekiojimu ir grasinimais, o 2017 metų spalio 16 dieną žuvo per automobilyje padėtos bombos sprogimą. Institucijos buvo aršiai kritikuojamos dėl neveiksmingo jos nužudymo tyrimo, dėl kurio galiausiai atsistatydino ministras pirmininkas Josephas Muscatas (Džozefas Muskatas).
EP griežtai kritikavo tyrimą ir 2019-ųjų gruodį paragino Europos Komisiją imtis veiksmų.
