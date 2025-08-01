Sulaikyta buvusi Pietų Korėjos pirmoji ponia

Toks žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Seulo centrinis apygardos teismas išnagrinėjo prokurorų prašymą išduoti 52 m. moters arešto orderį. Teismas leido išduoti orderį, motyvuodamas įrodymų klastojimo rizika. Prokurorai buvo pateikę 848 puslapių ilgio dokumentą, kuriame kalbama apie tariamus Kim Keon Hee atliktus „neteisėtus veiksmus“.
Sulaikius Kim Keon Hee, pirmą kartą Pietų Korėjos istorijoje už grotų atsidūrė buvęs prezidentas ir buvusi pirmoji ponia. Kim Keon Hee, be kita ko, kaltinama kapitalo rinkos ir finansinių investicijų įstatymų, taip pat ir politines lėšas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais.
Jos sulaikymas vainikuoja dramatišką buvusios pirmosios poros nuosmukį, prasidėjusį po to, kai eksprezidentas Yoon Suk Yeolas gruodžio 3 d. priėmė stulbinantį sprendimą paskelbti karo padėtį, kurios akivaizdoje į parlamentą buvo pasiųsti kariai, tačiau šią priemonę balsavimu greitai atmetė opozicijai priklausantys parlamentarai.
Buvusiam prokurorui Yoon Suk Yeolui balandžio mėnesį dėl karo padėties paskelbimo buvo surengta apkalta ir jis buvo nušalintas nuo pareigų. Dėl to šalis birželį turėjo surengti pirmalaikius rinkimus. Yoon Suk Yeolas yra sulaikytas nuo liepos 10 d.
Praėjusią savaitę prokurorai kelias valandas apklausė Kim Keon Hee ir kitą dieną kreipėsi dėl jos arešto orderio. „Nuoširdžiai atsiprašau, kad sukėliau problemų, nors esu nereikšmingas asmuo“, – trečiadienį atvykusi į prokuratūrą pareiškė Kim Keon Hee.
Kim Keon Hee jau kurį laiką yra kontroversijų sūkuryje. Be kita ko, keliami klausimai dėl tariamo jos vaidmens manipuliuojant akcijomis. 2022 m. atsinaujino visuomenės kritika, kai kairiųjų pažiūrų pastorius nusifilmavo, kaip įteikia jai „Dior“ rankinę, kurią ji, regis, priėmė. Ji taip pat kaltinama kišimusi į Yoon Suk Yeolo partijos parlamentarų skyrimo procesą, o tai būtų rinkimų įstatymų pažeidimas.
Eidamas prezidento pareigas, Yoon Suk Yeolas vetavo tris opozicijos kontroliuojamame parlamente priimtus specialiųjų tyrimų įstatymus, kuriais siekta ištirti Kim Keon Hee adresu mestus kaltinimus. Paskutinis veto buvo ištartas lapkričio pabaigoje. Po savaitės Yoon Suk Yeolas paskelbė karo padėtį.
