Stipriausias gėrimas baikerių suvažiavime – komunijos vynas?

2025-09-26 13:04
Eglė Radušytė (LNK)

Portugalijoje vyko visai kitoks baikerių suvažiavimas, kur net riaumojantys motociklų varikliai nutyla, o motociklininkai nurimsta. Aukojamos Mišios už juos, o svarbiausia – iškelti šalmus.

Baikerių suvažiavimai dažnai svaigiai triukšmingi – būna net muštynių. Bet kai jie sulekia į Portugalijos šiaurę, tai ten stipriausias gėrimas – komunijos vynas, o muzika – vargonų arba giesmės.

Kone 200 tūkst. portugalų motociklininkų rinkosi Fatimos šventovėje į Mišias. Tradiciją puoselėja jau dešimtmetį.

„Bėgant metams ši šalmų palaiminimo piligriminė kelionė tapo viena didžiausių. Tai proga susiburti ir bendrauti, vedant tikėjimo“, – pasakojo kunigas Carlos Cabecinhas.

Čia būna pokalbių ir apie tikėjimą, ir, aišku, patarimų, kaip elgtis saugiai kelyje. O šalmai jau keliami aukštyn – vadinamajam šalmų laiminimui. Kunigai juos šlaksto šventintu vandeniu. Baikeriai tiki, kad Mergelė Marija juos saugos kelyje ištisus metus.

„Manau, mus vienija tikėjimas. O kai tik sėdu ant motociklo, visada prašau Dievo Motinos mane saugoti“, – tikino motociklininkė Marlene Seabra.

„Kasmet leidžiamės į šią piligriminę kelionę, nes tikime, kad ji Aukštybėse mus saugos“, – kalbėjo motociklininkas Manuel Santos.

Portugalijos statistika vis tik rodo, kad keliuose pavojinga: į avarijas vien pernai šalyje pateko kone 10 tūkstančių motociklininkų ir nusinešė 120 gyvybių.

