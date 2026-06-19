Stebėtojai: Hormuzo sąsiauryje fiksuojamas staigus laivybos suaktyvėjimas

Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės Valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos.
Birželio 18 d. „mes užfiksavome 25 patvirtintus komercinių laivų perplaukimus per Hormuzo sąsiaurį – tai didžiausias vienos dienos skaičius nuo balandžio 18 d. ir daugiau nei penkis kartus viršija vidutinį dienos lygį, užregistruotą per pirmąsias dešimt birželio dienų“, – teigiama „AXSMarine“ pranešime spaudai.
Irano pajėgos faktiškai užblokavo sąsiaurį po to, kai vasario 28 d. JAV ir Izraelio atakovo Iraną. Vėliau buvo pranešta apie dešimtis išpuolių prieš laivus šiame regione.
Vėliau Iranas trumpam vėl atvėrė šią pasaulinės prekybos arteriją komerciniam eismui, dėl ko balandžio 18 d. buvo užfiksuotas trumpalaikis perplaukimų skaičiaus šuolis.
Pasak vieno iš pagrindinių laivybos žurnalų „Lloyd's List“, iki karo per sąsiaurį per dieną praplaukdavo apie 120 laivų. „AXSMarine“ teigimu, nuo kovo pradžios per sąsiaurį vidutiniškai praplaukdavo 7,6 laivo per dieną.
Faktinis ketvirtadienio praplaukimų skaičius gali būti didesnis, nes kai kurie laivai išjungia savo atsakiklius ar kitaip jais manipuliuoja, kad išvengtų aptikimo.
Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) vadovas Arsenio Dominguezas (Arsenijus Domingesas) balandžio mėnesį sakė, kad organizacija rengia planą, kuriuo siekiama užtikrinti saugų tranzitą dėl konflikto Persijos įlankoje įstrigusiems laivams.
Pasak TJO, Persijos įlankoje vis dar įstrigę daugiau nei 500 komercinių laivų, kurių deniuose yra apie 11 000 jūrininkų. Organizacija teigia, kad iš viso regione karas paveikė 20 000 jūrininkų.
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