Slaptas Zelenskio ginklas – dvi dovanos Trumpui

Golfo lazda buvo simbolinė dovana. Kaip teigia Ukrainos prezidento kanceliarija, ją V. Zelenskiui, kad šalies vadovas įteiktų D. Trumpui, perdavė jaunesnysis seržantas Kostiantynas Kartavtsevas, kuris pirmaisiais Rusijos invazijos mėnesiais gelbėdamas savo bendražygius mūšyje neteko kojos.
„Golfas tapo Kartavtsevo reabilitacijos dalimi“, – teigė V. Zelenskio kanceliarija.
K. Kartavtsevas įrašė ir žinutę JAV prezidentui D. Trumpui, kuris yra aistringas golfo žaidėjas. Karys paprašė padėti Ukrainai pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką.
Anot „Politico“, V. Zelenskis taip pat įteikė D. Trumpui savo žmonos Olenos Zelenskos laišką JAV pirmajai poniai. Jame O. Zelenska dėkojo Melanijai Trump už pastangas kreiptis į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. JAV pirmoji ponia parašė V. Putinui laišką, prašydama sugrąžinti 20 tūkst. pagrobtų Ukrainos vaikų jų giminaičiams.
„Leiskite padėkoti jūsų žmonai, nes ji nusiuntė laišką dėl mūsų vaikų, o mano žmona, Ukrainos pirmoji ponia, įteikė jai laišką“, – sakė V. Zelenskis, pirmadienį perduodamas Ukrainos pirmosios ponios laišką D. Trumpui.
Kaip rašo „Politico“, Ukrainos prezidentas savo ruožtu iš Baltųjų rūmų neišėjo tuščiomis. D. Trumpas nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame padėkojo Ukrainos jaunesniajam seržantui K. Kartavtsevui už golfo lazdą, ir įteikė V. Zelenskiui simbolinį Baltųjų rūmų raktų komplektą.
Antrasis Ukrainos prezidento vizitas Baltuosiuose rūmuose klostėsi kur kas geriau nei pirmasis, vykęs šių metų vasarį. Tada D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as užsipuolė V. Zelenskį dėl atsisakymo vilkėti kostiumą, dėl pastabų pačiam JAV prezidentui bei tariamo nedėkingumo už amerikiečių paramą Ukrainai.