Sirijos prezidentas paskyrė kurdų lyderį savo patarėju

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai M. Abdi paskelbė apie savo vadovaujamų kurdų pajėgų išformavimą pagal susitarimą dėl integracijos su Damasku.
Švietimo ministerija taip pat paskelbė sprendimą, kuriuo leidžiamas kurdų kalbos mokymas valstybinėse ir privačiose mokyklose.
M. Abdi daugelį metų vadovavo kurdų dominuojamoms Sirijos demokratinėms pajėgoms (SDF). Ši Vašingtono remiama grupuotė veikė kovos su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“ (IS) priešakyje.
Antradienį jis paskelbė apie SDF išformavimą. Tai yra dalis sausį su A. al Sharaa sudaryto susitarimo integruoti kurdų pajėgas bei civilinę administraciją į valstybės struktūras.
Naujoji Sirijos valdžia, 2024 metų gruodį nuvertusi ilgametį šalies vadovą Basharą al Assadą, siekia atkurti valstybės kontrolę visoje šalyje.
Šis integracijos susitarimas tapo svarbia pergale A. al Sharaa, tačiau užbaigė ilgai puoselėtas kurdų viltis dėl oficialios autonomijos.
JAV specialusis pasiuntinys Sirijai Tomas Barrackas antradienį teigė, kad „būtent taip atrodo tikroji integracija (...) buvę oponentai, turintys skirtingus požiūrius, kuria diplomatinį sprendimą suverenios Sirijos stiprinimui“.
„Esminių vaidmenų užtikrinimas mūsų vertinamiems partneriams“, įskaitant M. Abdi vyriausybėje, „parodo deramą pagarbą jų lyderystei, mūsų kurdų partnerių aukoms ir konstruktyviam jų indėliui į regioninį stabilumą“, pridūrė T. Barrackas, nenurodydamas, kokias pareigas M. Abdi užims.
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