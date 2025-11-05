Šiaurės Vokietijos pareigūnai pradės bendras gynybos nuo dronų kampanijas

Vokietijos lyderiai paskelbė, kad gynyba nuo dronų yra vienas iš jų pagrindinių prioritetų.
Pastaruoju metu keliose Europos šalyse, įskaitant Vokietiją ir Daniją, įvyko daugybė paslaptingų dronų incidentų, nukreiptų prieš oro uostus ir svarbius karinius objektus.
Vokietijos pareigūnai, įskaitant kanclerį Friedrichą Merzą (Frydrichą Mercą), kaltina dėl to Rusiją, tačiau Maskva šiuos kaltinimus atmeta.
Federalinė vyriausybė įgaliojo policiją numušti arba elektroniniu būdu neutralizuoti tokius dronus.
Hamburgo miesto valdžia pranešė, kad Šiaurės Vokietijos pakrantės žemių vidaus reikalų ministrai plėtos bendrą dronų gynybos sistemą. Priduriama, kad šių veiksmų imtasi dėl visoje šalyje padažnėjusių paslaptingų dronų skrydžių.
Skelbiama, kad penktadienį vyks derybos, kuriose dalyvaus su Baltijos ir Šiaurės jūromis besiribojančių Vokietijos žemių pareigūnai. Susitikime dalyvaus pareigūnai iš Hamburgo, Brėmeno, Šlėzvigo-Holšteino, Žemutinės Saksonijos ir Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos.
Derybose taip pat turėtų dalyvauti ir saugumo pareigūnai, dronų tyrėjai ir pramonės atstovai.
Pastaruoju metu įvykę paslaptingi dronų skrydžiai paskatino spėliones, kad bepiločiai gali būti paleidžiami iš Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivų.
Kremliaus šešėlinis laivynas – tai senstančių tanklaivių tinklas, kurį Rusija naudoja savo naftai ir dujoms gabenti, apeidama Didžiojo septyneto (G-7) nustatytą kainų ribą, kuri iš pradžių buvo įvesta siekiant sumažinti karą Ukrainoje tęsiančios šalies pajamas.
Rugsėjį F. Merzas pažadėjo, kad Vokietija imsis visų priemonių, kad atgrasytų nuo tokių dronų skrydžių.
Šie incidentai su dronais vertinami kaip dalis kampanijos, nukreiptos prieš Vokietiją ir kitas Ukrainą remiančias Europos šalis.
Tačiau manoma, kad kai kurie incidentai gali būti susiję ir su neatsargiais dronų entuziastų veiksmais.
Pastarosiomis savaitėmis neatpažinti dronai sutrikdė Vokietijos oro uostų veiklą.
Sekmadienio vakarą Brėmeno oro uostas sustabdė skrydžius dėl neatpažinto drono, o penktadienį kelioms valandoms buvo pristabdyti skrydžiai į Berlyno Brandenburgo oro uostą ir iš jo.
Spalio pradžioje dėl tos pačios priežasties taip pat buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste.
