Oro uoste pasieniečiai sulaikė 15 į Hamburgą susiruošusių prieglobsčio Latvijoje „prašytojų“

Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), ketvirtadienio rytą prie įlaipinimo vartų į lėktuvą pasieniečiai trijų įtartinų vyrų paprašė pateikti asmens dokumentus.
Jų migrantai neturėjo ir parodė tik Latvijos užsieniečių registracijos centro išduotus pažymėjimus.
Įtardami, kad šie migrantai ne vieninteliai, susiruošę skristi į Hamburgą, VSAT pareigūnai orlaivyje patikrino dalies kitų šio reiso keleivių asmens dokumentus.
Lėktuve nustatyta dar 12 tokių pat prieglobsčio Latvijoje prašytojų. Į lėktuvą jie pateko praėję aviacinio saugumo procedūras ir turėdami įlaipinimo bilietus.
Nelegalus, kurių visi yra suaugę vyrai, pasieniečiai išlaipino iš lėktuvo ir pristatė į Vilniaus oro uosto užkardą. Iš 15 sulaikytųjų du turėjo Egipto piliečiams išduotus latviškus prieglobsčio prašytojų pažymėjimus, likusieji – Sudano.
Pirminiais duomenimis, šie asmenys yra pasiprašę prieglobsčio Latvijoje po to, kai į šią šalį neteisėtai pateko iš Baltarusijos. Migrantus VSAT ketina grąžinti į Latviją.
Dar dešimt Somalio ir Sudano piliečių pasieniečiai antradienį sulaikė Šiauliuose išlaipinę iš traukinio Ryga–Vilnius. Jie taip pat buvo pasiprašę prieglobsčio Latvijoje.
Kaip pažymėjo VSAT, į ES besibraunantys migrantai dažnai naudoja schemą, kai prašo prieglobsčio pirmoje Bendrijos valstybėje, o pradėjus procedūras mėgina pasiekti Vakarų Europą, nors nagrinėjant prašymą neturi teisės išvykti iš šalies.
Lenkija dėl išaugusios antrinės migracijos yra laikinai atkūrusi pasienio su Lietuva kontrolę, pernai liepą įvestos patikros galioja iki šių metų balandžio.
Pernai pasieniečiai sulaikė 1 tūkst. 288 iš Latvijos gabentus arba savarankiškai vykusius neteisėtus migrantus, kai 2024 metais šis skaičius siekė 540.
2025 metais dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus ir sulaikė 101 gabentoją. Dauguma atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos.
