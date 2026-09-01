Seulas: Šiaurės Korėjos ir JAV viršūnių susitikimas atrodo įmanomas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį pareiškė, kad planuoja vėl susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, tačiau viešas Pchenjano atsakas buvo ganėtinai santūrus, o analitikai skeptiškai vertino neišvengiamų derybų galimybę.
„Kalbant apie Šiaurės Korėjos ir JAV viršūnių susitikimą, atlikta analizė parodė, kad jis turėtų būti laikomas įmanomu bet kuriuo metu“, – žurnalistams sakė Pietų Korėjos įstatymų leidėjas Youn Kun-youngas, remdamasis Nacionalinės žvalgybos tarnybos pranešimu.
„Teigiama, kad nors nepateikta jokių faktų apie konkretų abiejų šalių kontaktą, yra dialogo ženklų“, – pridūrė jis.
D. Trumpas, tikėdamasis atgaivinti ryšį su Kim Jong Unu, kurį jis teigia užmezgęs, rugpjūčio mėnesį taip pat tvirtino, kad svarbu „sutarti“ su Šiaurės Korėjos lyderiu, ir pridūrė, jog Pchenjanas dabar turi 57 „labai galingus“ branduolinius ginklus.
Šiaurės Korėja vėliau nurodė, kad Kim Jong Unui išlikę „geri prisiminimai ir jausmai“ apie D. Trumpą ir kad abiejų lyderių santykiai tebėra „puikūs“, tačiau į JAV prezidento iniciatyvas aiškiai neatsakė.
D. Trumpo komentarus apie galimą naują susitikimą lydėjo rugpjūtį priimtas Vašingtono sprendimas sutrumpinti bendras JAV ir Pietų Korėjos karines pratybas.
Šis ėjimas sukėlė Vašingtono sąjungininkų Azijoje susirūpinimą ir tuo pačiu pakurstė spėliones, kad jis siekia pergalės užsienio politikos srityje, nes karas su Iranu stringa.
„Įsimylėję“
Praėjus kelioms valandoms po to, kai rugpjūtį nuskambėjo D. Trumpo pastabos, kad svarbu sutarti su Kim Jong Unu, Šiaurės Korėja iš Pchenjano rajono paleido daugiau nei 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų.
Tada įtakingoji Šiaurės Korėjos lyderio sesuo Kim Yo Jong pareiškė, kad D. Trumpo sprendimas sutrumpinti pratybas su Pietų Korėja buvo „pelnyta bausmė“ Seului.
Atskiros Jungtinių Valstijų ir sąjungininkių Pietų Korėjos bei Japonijos jūrų pratybos, kurios turėtų prasidėti rugsėjo 7 d., taip pat sulaukė piktos Pchenjano reakcijos.
Buvęs Šiaurės Korėjos studijų universiteto prezidentas Yang Moo-jinas pažymėjo, kad Maskvos remiamas Pchenjanas, regis, neturi daug motyvacijos siekti derybų su JAV.
„Žvelgiant iš Šiaurės Korėjos, kaip vienos didžiausių naudos gavėjų iš Rusijos ir Ukrainos karo ir stiprėjančios konfrontacijos tarp Pietų Korėjos, JAV ir Japonijos vienoje pusėje ir Šiaurės Korėjos, Kinijos ir Rusijos kitoje, perspektyvos, atrodo, kad yra mažai paskatų dialogui“, – pridūrė jis.
D. Trumpas savo pirmosios kadencijos metu tris kartus susitiko su Kim Jong Unu ir kartą pareiškė, kad jie yra „įsimylėję“. Tai buvo didelio atgarsio susilaukę viršūnių susitikimai, kurių tikslas buvo sudaryti denuklearizacijos susitarimą, tačiau apčiuopiamos pažangos nepasiekta.
JAV prezidentas netgi paprieštaravo dešimtmečius puoselėtai JAV politikai ir 2025 m. spalį pasakė, kad Šiaurės Korėja „iš dalies yra branduolinė valstybė“.
Tačiau tuo metu nuskambėjęs D. Trumpo komentaras, kad jis yra „100 proc.“ atviras galimybei vėl susitikti su Kim Jong Unu, liko be atsako.
Kinija, kuri yra pagrindinė Vašingtono geopolitinė varžovė, taip pat yra svarbi Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir diplomatinės bei ekonominės paramos šaliai, susilaukusiai tarptautinių sankcijų, šaltinis.
Taikingasis Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas nuo atėjimo į valdžią 2025 m. birželį siekė megzti ryšius su Šiaurės Korėja, priešingai, nei jo pirmtakas, griežtosios linijos šalininkas Yoon Suk Yeolas.
Tačiau Pchenjanas atmetė jo iniciatyvas ir pavadino Seulą savo „priešiškiausiu priešu“ bei pasiskelbė „negrįžtama“ branduoline valstybe.
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