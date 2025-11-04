Seulas: Šiaurės Korėja nuo rugsėjo į Rusiją išsiuntė apie 5 tūkst. statybos bataliono karių

Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną (Kim Čen Uną) padrąsino karas Ukrainoje ir jis, nusiuntęs tūkstančius Šiaurės Korėjos karių kovoti kartu su Maskvos pajėgomis, užsitikrino itin svarbią Rusijos paramą.
Pietų Korėjos įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas (Li Songkvunas) žurnalistams sakė, kad „apie 5 tūkst. statybos bataliono karių nuo rugsėjo etapais juda į Rusiją, tikintis, kad jie bus mobilizuoti infrastruktūros rekonstrukcijai“.
Jis pridūrė, kad „pastebėta nuolatinių ženklų, rodančių, kad vyksta mokymai ir personalo atranka, siekiant pasirengti papildomų karių dislokavimui“.
Pasak Lee Seong-kweuno, žvalgybos agentūra įstatymų leidėjams sakė, kad šiuo metu netoli Rusijos ir Ukrainos sienos dislokuota apie 10 tūkst. Šiaurės Korėjos karių.
Pietų Korėjos vertinimais, per karą Ukrainoje žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.
Analitikai teigia, kad Šiaurės Korėja mainais už karius iš Rusijos gauna finansinę paramą, karines technologijas, maisto ir energetikos išteklių.
Tai leido jai apeiti griežtas tarptautines sankcijas, taikomas jos branduolinėms ir raketinėms programoms, kurios kažkada buvo labai svarbi derybų priemonė Jungtinėms Valstijoms.
JAV derybos
Nuo 2019-ųjų, kai žlugo Kim Jong Uno susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) dėl denuklearizacijos ir sankcijų švelninimo, Šiaurės Korėja pasiskelbė „negrįžtama“ branduoline valstybe.
Praėjusią savaitę Pchenjanas neatsakė į D. Trumpo pasiūlymą susitikti su Kim Jong Unu ir išsiuntė užsienio reikalų ministrę Choe Son Hui (Čve Son Hui) į Maskvą, kur ji ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitarė stiprinti dvišalius ryšius.
Lee Seong-kweunas teigė, kad Seulo žvalgybos agentūra mano, jog Kim Jong Unas buvo atviras deryboms su Vašingtonu, „ir sieks susisiekti, kai bus sudarytos sąlygos“.
Nors numatytas susitikimas su D. Trumpu neįvyko, „daug ženklų rodo“, kad Pchenjanas „užkulisiuose ruošėsi galimoms deryboms su JAV“, teigė įstatymų leidėjas.
Rugsėjį Kim Jong Unas pasirodė kartu su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) ir V. Putinu per įspūdingą karinį paradą Pekine, taip pademonstruodamas savo naują, aukštesnį statusą pasaulio politikoje.
Tarptautinė sankcijų stebėjimo grupė – Daugiašalė sankcijų stebėjimo komanda – praėjusį mėnesį paskelbtoje ataskaitoje teigė, kad Šiaurės Korėja planuoja siųsti „į Rusiją 40 tūkst. darbininkų, įskaitant kelias IT (informacinių technologijų) specialistų delegacijas“.
Jungtinių Tautų (JT) sankcijos draudžia Šiaurės Korėjos darbininkams uždarbiauti užsienyje.
Naujausi komentarai