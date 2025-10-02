 Senjoras įrodė, kad mokytis niekada nevėlu

Senjoras įrodė, kad mokytis niekada nevėlu

2025-10-24 09:30
Martas Kalendra (LNK)

Pensininkas iš Kroatijos gyvena senelių namuose ir laiko veltui neleidžia – studijuoja teologiją universitete. Nors yra vyresnis už kurso draugus, jo ryžtas padeda jam judėti pirmyn.

Senjoras įrodė, kad mokytis niekada nevėlu / LNK stop kadras

„Visada išlaikau visus egzaminus. Esu toks žmogus, jei noriu pasigaminti batus, aš juos pasigaminsiu – net jei nesu batsiuvys. Tas ryžtas man pelnė pažymius“, – teigė studentas Ante'as Padenas.

Tačiau senjoras nėra tik knygų graužikas. Nors jis vyresnis už visus savo klasės draugus, senjoras lanko kiekvieną paskaitą.

„Tai – neakivaizdinės studijos, keturi semestrai, viską sumokėjau iš anksto. Mano vaikai supranta, kad esu kitoks. Sakau: palikite senuką ramybėje“, – kalbėjo studentas.

Išdidus trijų sūnų tėvas, keturių anūkų senelis ir našlys, kuris niekada neatsigavo po mylimos žmonos mirties.

„Kiekvieną naktį meldžiuosi ir verkiu dėl jos“, – sakė pašnekovas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Jis tai daro, be kita ko, dėl tų, kuriuos myli. Jis nori perduoti savo tyrimus ir pastebėjimus, surinktus knygoje pavadinimu „Testamentas“. Senjoras paliko savo šeimai tikrą testamentą knygos pabaigoje – laišką, kurį nori, kad vienas iš jų perskaitytų garsiai jo laidotuvėse.

Senjoras prašys, kad ši knyga būtų priimta kaip jo baigiamasis darbas. Iki tol liko tik vienas egzaminas – Naujasis Testamentas – apie kurį jis kadaise manė, kad viską žino.

„Supratau, kad nieko nežinojau. Baigiau testus ir pasakiau profesoriui: „Aš nelaikysiu egzamino“. Teko pasimokyti ir vėl laikyti iš naujo“, – nurodė pašnekovas.

Išlaikė ar neišlaikė, paaiškės netrukus. Tačiau vienas dalykas aiškus – senjoras įvaldė gyvenimo, atkaklumo ir stiprybės mokyklą. Ir su pagyrimu – aukščiausiais balais.

Šiame straipsnyje:
Kroatija
pensininkas
teologija
studijos

