Šaltinis: teritorijų klausimas – problematiškiausias derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos

Taip jis kalbėjo prieš prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su Europos sąjungininkais Londone ir po JAV ir Ukrainos bei JAV ir Rusijos derybų.
Teritorija yra „problematiškiausias klausimas. (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nenori sudaryti susitarimo be teritorijos. Todėl jie ieško bet kokių galimybių užtikrinti, kad Ukraina perduotų teritoriją“, sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Amerikiečiai daro spaudimą: „greičiau, greičiau, greičiau“, – pridūrė šaltinis, sakydamas, kad Ukraina „negali sutikti su viskuo, neišsiaiškinusi detalių“.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas reiškė nepasitenkinimą, kad V. Zelenskis esą dar neperskaitė Vašingtono parengto taikos pasiūlymo.
Taip jis kalbėjo po to, kai JAV ir Ukrainos derybininkai šeštadienį baigė tris dienas trukusias derybas, kuriomis siekė sumažinti skirtumus dėl Jungtinių Valstijų administracijos pasiūlymo.
Rusijos prezidentas V. Putinas, praėjusią savaitę Kremliuje susitikęs su D. Trumpo pareigūnais, taip pat viešai nepareiškė pritarimo Baltųjų rūmų planui.
Be to, V. Putinas praėjusią savaitę sakė, kad kai kurie D. Trumpo pasiūlymo aspektai yra neįgyvendinami, nors pirminis projektas buvo labai palankus Maskvai.