2025-11-19 23:18
Ukraina gavo naują taikos pasiūlymą iš Jungtinių Valstijų, pagal kurį Kyjivas privalo perleisti Rusijos kontroliuojamas žemes ir daugiau nei perpus sumažinti savo kariuomenės dydį, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė apie pasiūlymą informuotas aukšto rango pareigūnas.

Šaltinis: pagal naują JAV taikos pasiūlymą Ukraina turi perleisti žemes ir sumažinti kariuomenę
Šaltinis: pagal naują JAV taikos pasiūlymą Ukraina turi perleisti žemes ir sumažinti kariuomenę / Reuters nuotr.

