Projekte numatyta „pripažinti Krymą ir kitas sritis, kurias užėmė Rusija“, ir „sumažinti kariuomenę iki 400 tūkst. karių“, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Šaltinis: pagal naują JAV taikos pasiūlymą Ukraina turi perleisti žemes ir sumažinti kariuomenę
2025-11-19 23:18
Ukraina gavo naują taikos pasiūlymą iš Jungtinių Valstijų, pagal kurį Kyjivas privalo perleisti Rusijos kontroliuojamas žemes ir daugiau nei perpus sumažinti savo kariuomenės dydį, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė apie pasiūlymą informuotas aukšto rango pareigūnas.
Šaltinis: pagal naują JAV taikos pasiūlymą Ukraina turi perleisti žemes ir sumažinti kariuomenę / Reuters nuotr.