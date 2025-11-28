Sakartvele tūkstančiai žmonių susibūrė į proeuropietišką protestą

Politiniai neramumai Sakartvelą krečia nuo pernai spalį vykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicija vadina suklastotais valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ naudai ir atmeta jų rezultatus.
2024 metų lapkričio 28 dieną vyriausybės paskelbtas pranešimas, kad derybos dėl narystės ES stabdomos iki 2028 metų, įžiebė masinius protestus.
Tačiau prie Sakartvelo parlamento rengiamų kasdienių mitingų dalyvių skaičius dėl protestuotojams skiriamų didelių baudų ir aktyvistų bei opozicijos lyderių suėmimo nuo pradinių dešimčių tūkstančių sumažėjo iki vos kelių šimtų.
Penktadienio vakarą keli tūkstančiai demonstrantų, daugelis su ES ir Sakartvelo vėliavomis rankose, surengė eitynes Tbilisio centre, o po to ir mitingą prie parlamento.
„Sakartvelas yra Europos dalis ir mes neleisime, kad prorusiška vyriausybė, kuri laikosi įsikibusi valdžios klastodama rinkimus, atimtų iš mūsų europietišką ateitį“, – naujienų agentūrai AFP sakė proteste dalyvavusi 61 metų filologė Ciala Nodija.
„Sakartvelas gali būti mažas, bet jis reiškia kažką didelio – laisvę, – pridūrė 47-erių matematikos mokytojas Ilija Čigvinadzė. – Šis Rusijos stiliaus autoritarizmas čia nelaimės.“
Valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ atmeta šalies viduje ir užsienyje vis garsiau reiškiamus kaltinimus demokratijos nuosmukiu ir šalies kreipimu Rusijos įtakos sferos link.
Briuselis yra faktiškai sustabdęs Tbilisio stojimo į ES procesą, kol vyriausybė nepakeis kurso.
Kandidato į ES statusą turinčio Sakartvelo siekis prisijungti prie 27 valstybių bloko yra įtvirtintas šalies konstitucijoje ir, remiantis viešosios nuomonės apklausomis, jį remia 80 proc. gyventojų.
