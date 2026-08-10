Rusija uždraudė vienintelei karui prieštaraujančiai partijai dalyvauti parlamento rinkimuose

Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareikštą ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atėmė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą.
„Prašymai anuliuoti politinės partijos „Jabloko“ pateiktų kandidatų į devintosios kadencijos Valstybės Dūmą federalinio sąrašo registraciją buvo patenkinti“, – paskelbė teisėjas Viačeslavas Kirilovas.
Prie teismo pastato susirinko apie šimtą rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie, teismui paskelbus sprendimą, skandavo: „Gėda! Gėda!“.
Po teismo posėdžio į juos kreipęsis partijos „Jabloko“ lyderis Nikolajus Rybakovas pareiškė, kad partija apskųs šį sprendimą.
„Mūsų laukia ilgas kelias ir didelė bei svarbi užduotis: sustabdyti mirtis ir sugrąžinti taiką“, – sakė jis.
„Viskas, ką darome, turėtų būti skirta būtent tam“, – pridūrė N. Rybakovas.
Dauguma prezidento Vladimiro Putino oponentų yra įkalinti, ištremti arba mirę, o „Jabloko“ yra vienintelė Rusijoje vis dar veikianti liberali partija.
Partija yra sulaukusi kelių tremtyje gyvenančių opozicijos veikėjų palaikymo. Tarp jų yra ir Julija Navalnaja, velionio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno našlė – abu jie Rusijoje įtraukti į „ekstremistų“ sąrašą.
Anksčiau šiais metais atlikta apklausa parodė, kad partiją „Jabloko“ palaiko vos 3 proc. rinkėjų ir to nepakanka peržengti 5 proc. ribą, reikalingą norint patekti į Rusijos parlamento žemuosius rūmus.
Kremliui griežtinant rinkimų kontrolę, partijai „Jabloko“ nuo 2003 metų nėra pavykę iškovoti mandatų Valstybės Dūmoje.
Nuo tada pergalė kiekvienuose parlamento rinkimuose atitekdavo valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“, kuri remia V. Putiną.
Pastangos diplomatinėmis priemonėmis užbaigti karą Ukrainoje iki šiol buvo nesėkmingos, o V. Putinas vis kelia griežtus teritorinius reikalavimus ir atmeta derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Tuo metu nepriklausomos apklausos rodo, kad dauguma rusų pritaria taikos deryboms su Kyjivu.
(be temos)