Rusija skelbia statysianti dešimtis branduolinių reaktorių

Prezidentas Vladimiras Putinas užsibrėžė tikslą per ateinančius du dešimtmečius padidinti branduolinės energijos dalį bendroje gamyboje nuo dabartinių beveik 20 proc. iki 25 procentų.
Šį planą pirmadienį Vienoje vykusioje Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) konferencijoje paskelbė branduolinės energetikos bendrovės „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačiovas.
A. Lichačiovas teigė, kad planuojama pastatyti dar 38 didelius, vidutinius ir mažus reaktorius, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Tai beveik padvigubintų šiuo metu Rusijoje veikiančių reaktorių skaičių.
TATENA duomenimis, Rusijoje jau statomi dar penki dideli blokai. Be to, Rusija pastatė pirmąją plaukiojančią atominę elektrinę, nuo 2022 m. tiekiančią energiją šiauriniam Sibiro Peveko miestui.
Ukrainoje Rusijos kariuomenė nuo 2022 m. okupuoja Zaporižios atominę elektrinę, turinčią septynis reaktorius – didžiausią branduolinį objektą Europoje.
