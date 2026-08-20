Rusija išdavė vokiečių žurnalisto arešto orderį

M. Martensas, laikraščio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ korespondentas, dabar yra įtrauktas į Rusijos vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų sąrašą, kuriame nurodyta, kad jis „ieškomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį“, pranešė naujienų agentūra AFP.
Nors konkretus straipsnis sąraše nėra nurodytas, Rusijos naujienų agentūros TASS šaltinis teigė, kad vokiečių žurnalistas kaltinamas „neapykantos kurstymu“.
Rugpjūčio 8 dieną per V. Zelenskio ir Serbijos prezidento Aleksandaro Vučičiaus spaudos konferenciją Belgrade M. Martensas paklausė, ką europiečiai galėtų „konkrečiai padaryti“, kad padėtų Ukrainai „nukauti daugiau rusų“. Jis tuoj pat patikslino savo klausimą, pridūręs: „Žinoma, rusų kareivių.“
Nei V. Zelenskis, nei A. Vučičius neatsakė į šį klausimą, tačiau televizijos kameros užfiksavo Serbijos prezidento – Maskvos sąjungininko – veide atsispindėjusį šoką.
Šis klausimas Rusijoje, Serbijoje ir Vokietijoje sukėlė prieštaringų reakcijų.
Peticija, kurioje buvo reikalaujama atleisti M. Martensą, svetainėje „Change.org“ surinko tūkstančius parašų, kol buvo pašalinta iš platformos.
Tuo metu M. Martenso laikraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ jį gynė, teigdamas, kad „šis klausimas buvo susijęs su dabartinėmis diskusijomis“ apie būdus daryti spaudimą Rusijai. Vis dėlto leidinys „apgailestavo“, kad klausimas buvo „suformuluotas dviprasmiškai“.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ redakcija nesilaiko pozicijos, kad turėtų būti nukauta kuo daugiau rusų karių“, – teigiama leidinio pareiškime.
Susidūręs su kritikos ir priešiškų reakcijų socialiniame tinkle „X“ banga, M. Martensas laikėsi savo pozicijos, tvirtindamas, jog noras, kad būtų nukauta kuo daugiau Rusijos karių, yra „kilnus tikslas“.
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