 Rusams ima trūkti svarbios medžiagos

Rusams ima trūkti svarbios medžiagos

2025-08-28 14:43
Martas Kalendra (LNK)

Ukrainiečiams sėkmingai atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir eksporto infrastruktūrą, kai kuriuose regionuose jau trūksta kuro. Ukrainos atakos sutrikdė mažiausiai 17 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.

Rusams ima trūkti svarbios medžiagos
Rusams ima trūkti svarbios medžiagos / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Kremliui nugarą atsuko ir ištikimiausias sąjungininkas – Baltarusijos Aleksandro Lukašenkos režimas. Šalis riboja degalų tiekimą Rusijai. Tiekti benziną į Rusiją Baltarusijai ekonomiškai neapsimoka. Pelningiau jį eksportuoti į tarptautines rinkas – Kiniją, Indiją ir Afriką.

LNK vaizdo įrašo stop kadras

Didmeninės A-95 benzino kainos Sankt Peterburgo tarptautinėje prekių biržoje praėjusią savaitę pasiekė rekordines aukštumas, pakilusios maždaug 50 proc. daugiau nei sausį.

Sergejus Vakulenka
Sergejus Vakulenka / LNK vaizdo įrašo stop kadras

„Ką daro ukrainiečiai, jie atakuoja naftos perdirbimo gamyklų tinklą, pradedant nuo Riazanės, kuri yra į pietus nuo Maskvos iki pat Volgogrado“, – sakė Rusijos Eurazijos centro mokslinis bendradarbis Sergejus Vakulenka.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

O iš šalies dėl karo pabėgę ukrainiečiai sulaukė Lenkijos antausio. Šalies prezidentas vetavo įstatymą, kuriuo buvo siekiama pratęsti socialinės paramos sistemą Ukrainos karo pabėgėliams iki kitų metų kovo.

Karolis Navrockis siūlo paramą teikti tik dirbantiems ukrainiečiams.

Karolis Navrockis
Karolis Navrockis / LNK vaizdo įrašo stop kadras

„Jei pažvelgsime į sveikatos priežiūrą ir pamatysime tam tikrą ukrainiečių pirmenybę prieš lenkus ir sveikatos priežiūrą, į kurią ukrainiečiai turi teisę, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba ir moka sveikatos draudimo įmokas, tai mus pastato į situaciją, kai Lenkijos piliečiai savo šalyje yra traktuojami blogiau nei mūsų svečiai iš Ukrainos.

Su tuo, ponios ir ponai, aš nesutinku. Kaip sakiau, Lenkija pirma“, – sakė Lenkijos prezidentas.

Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios 2022 m. Lenkijoje prieglobstį rado apie milijoną ukrainiečių, dauguma jų – moterys ir vaikai.

Šiame straipsnyje:
kuras
Rusija
trūkumas
karas Ukrainoje
naftos perdirbimo gamyklos
Lenkija

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų