Kremliui nugarą atsuko ir ištikimiausias sąjungininkas – Baltarusijos Aleksandro Lukašenkos režimas. Šalis riboja degalų tiekimą Rusijai. Tiekti benziną į Rusiją Baltarusijai ekonomiškai neapsimoka. Pelningiau jį eksportuoti į tarptautines rinkas – Kiniją, Indiją ir Afriką.
Didmeninės A-95 benzino kainos Sankt Peterburgo tarptautinėje prekių biržoje praėjusią savaitę pasiekė rekordines aukštumas, pakilusios maždaug 50 proc. daugiau nei sausį.
„Ką daro ukrainiečiai, jie atakuoja naftos perdirbimo gamyklų tinklą, pradedant nuo Riazanės, kuri yra į pietus nuo Maskvos iki pat Volgogrado“, – sakė Rusijos Eurazijos centro mokslinis bendradarbis Sergejus Vakulenka.
O iš šalies dėl karo pabėgę ukrainiečiai sulaukė Lenkijos antausio. Šalies prezidentas vetavo įstatymą, kuriuo buvo siekiama pratęsti socialinės paramos sistemą Ukrainos karo pabėgėliams iki kitų metų kovo.
Karolis Navrockis siūlo paramą teikti tik dirbantiems ukrainiečiams.
„Jei pažvelgsime į sveikatos priežiūrą ir pamatysime tam tikrą ukrainiečių pirmenybę prieš lenkus ir sveikatos priežiūrą, į kurią ukrainiečiai turi teisę, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba ir moka sveikatos draudimo įmokas, tai mus pastato į situaciją, kai Lenkijos piliečiai savo šalyje yra traktuojami blogiau nei mūsų svečiai iš Ukrainos.
Su tuo, ponios ir ponai, aš nesutinku. Kaip sakiau, Lenkija pirma“, – sakė Lenkijos prezidentas.
Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios 2022 m. Lenkijoje prieglobstį rado apie milijoną ukrainiečių, dauguma jų – moterys ir vaikai.