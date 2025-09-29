Rugsėjo 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.15 val., leidžiasi 19.04 val. Dienos ilgumas 11.49 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 16.21 val., leidžiasi 21.47 val.
Vardadieniai:
Gabrielius, Michalina, Mykolas, Rapolas
Datos:
Dagos diena, Šv. Mykolas
Pasaulinė širdies diena
Tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena
Rugsėjo 29-oji Lietuvos istorijoje:
1529 — įsigaliojo pirmasis Lietuvos statutas.
1900 — Paneveržyje (Utenos raj.) gimė prozininkas, Lietuvos kariuomenės savanoris Pranas Daunys. Mirė 1962 m.
1904 — gimė Mykolas Žilinskas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Padovanojo Lietuvai paveikslų galeriją Kaune. Mirė 1992 m.
2003 — 32-ojoje UNESCO Generalinėje konferencijoje Prezidentas Valdas Adamkus buvo inauguruotas UNESCO geros valios ambasadoriumi žinių visuomenei.
Rugsėjo 29-oji pasaulio istorijoje:
1066 — Anglijos karaliumi tapo Viljamas Užkariautojas (William „The Conquero“).
1518 — Venecijoje gimė italų dailininkas Tintoretto (Tintoretas). Tikrasis jo vardas Jacopo Robusti (Jakopas Robustis). Mirė 1594 m.
1758 — gimė britų admirolas Horatio Nelson (Horacijus Nelsonas).
1829 — į Londono gatves dirbti išėjo pirmieji reguliariosios policijos patruliai.
1833 — mirus Ispanijos karaliui Ferdinandui VII, jo dvejų metų amžiaus dukra Izabelė II buvo paskelbta karaliene.
1901 — gimė italų kilmės amerikiečių fizikas Enrico Fermi (Enrikas Fermis), gavęs Nobelio premiją už pasiekimus fizikoje (1928 m.) ir prisidėjęs prie pirmosios atominės bombos sukūrimo.
1902 — Paryžiuje mirė prancūzų rašytojas, natūralizmo atstovas ir teoretikas Emile Zola (Emilis Zolia). Žymiausias rašytojo kūrinys — dvidešimties eksperimentinių romanų ciklas „Rugonai Makarai“ (1871–1893). Gimė 1840 m. Paryžiuje.
1906 — Jungtinės Amerikos Valstijos užėmė Kubą.
1916 — ,,Standart Oil“ įkūrėjas John Rockfeller (Džonas Rokfeleris) tapo pirmuoju žmogumi pasaulyje, kurio turtas pasiekė 1 milijardo JAV dolerių vertę.
1936 — gimė Italijos politikas, premjeras (1994—1995 m., 2001—2006 m. ir nuo 2008 m.) Silvio Berlusconi (Silvijus Berluskonis).
1938 — Britanija, Prancūzija, Vokietija ir Italija konferencijoje Miunchene nutarė atiduoti vokiečiams Sudetų kraštą.
1943 — gimė buvęs Lenkijos prezidentas, 1983 metų Nobelio Taikos premijos laureatas Lech Walesa (Lechas Valensa).
1943 — gimė Kolumbijos žurnalistas ir politikas, kandidatas į Kolumbijos prezidentus Luis Carlos Galan (Luisas Karlosas Galanas). Mirė 1989 m.
1965 — SSRS pripažino, jog tiekia ginkluotę Šiaurės Vietnamui.
1972 — Kinija ir Japonija normalizavo santykius.
1979 — popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į milijoninę auditoriją Dubline, ragindamas taikiai sugyventi Šiaurės Airijoje.
1988 — Nobelio Taikos premija paskirta JT taikdariams.
1990 — pirmą kartą po karo Vietname įvyko JAV ir Vietnamo derybos.
1991 — Gruzijos televizijos bokšte, kurį buvo užėmę prezidento Zviad Gamsakhurdia (Zviado Gamsachurdijos) šalininkai, įvyko sprogimas.
1995 — vadovaudamiesi šūkiais „Mirtis Amerikai“ ir „Mirtis Izraeliui“, 30 000 kariškių Teherane surengė savaitę trukusius manevrus, pažymėdami 15-tosios Irano-Irako karo pradžios metinės.
2009 — mirė SSRS lakūnas kosmonautas Pavlas Popovyčius. Jis buvo kosminio laivo „Vostok 4“ pilotas, kosminio laivo „Sojuz 14“ vadas. Į kosmosą jis skrido du kartus.
Rugsėjo 29-oji šou pasaulyje:
1912 — Feraroje gimė garsus italų modernistinio kino režisierius, filmų „Nuotykis“ (L'avventura, 1960), „Naktis“ (La Notte, 1961), „Užtemimas“ (L'eclisse, 1962) autorius Mikelangelo Antonioni (Mikelandželas Antonionis). Mirė 2007 m.
1963 — prasidėjo pirmasis amerikiečių roko grupės „The Rolling Stones“ turas Didžiojoje Britanijoje.
1967 — Mickey Hart (Mikis Hartas) tapo naujuoju grupės „Grateful Dead“ nariu.
1977 — James Brown (Džeimso Brauno) grupės nariai apkaltino jį išnaudojimu. Jie skundėsi, kad per daug dirba ir gauna pernelyg mažą atlyginimą.
2007 — sulaukusi 80 m. amžiaus mirė aktorė Lois Maxwell (Lois Maksvel), daugelyje filmų apie James Bond (Džeimsą Bondą) vaidinusi panelę Moneypenny (Monipeni).
2011 — Maskvoje eidama 88-uosius metus mirė kino režisierė ir scenaristė Tatjana Lioznova, sukūrusi televizijos serialą „Septyniolika pavasario akimirkų“.
