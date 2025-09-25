Rugsėjo 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.07 val., leidžiasi 19.14 val. Dienos ilgumas 12.07 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.39 val., leidžiasi 19.41 val.
Vardadieniai:
Aurelija, Kleopas, Ramvydė, Vaigintas, Vladislovas
Datos:
Ugdymosi šeimoje diena
Tarptautinė vaistininkų diena
Rugsėjo 25-oji Lietuvos istorijoje:
1765 — gimė lietuvių kompozitorius, politikos veikėjas Mykolas Kleopas Oginskis. Mirė 1833 m.
1871 — gimė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Kristupas Urėdaitis.
1990 — priimtas Politinių partijų įstatymas.
1992 — už nuopelnus Vilniaus miestui bei už knygą „Dingęs Vilnius“ pirmoji miesto savivaldybės įsteigta „Vilniaus garso“ premija buvo įteikta Vladui Drėmai.
2014 — artėjančio euro įvedimo proga Lietuvoje pirmą kartą lankėsi Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi (Marijus Dragis).
2024 — Valstybės saugumo departamentas vieną didžiausių spaustuvių Lietuvoje „Garsų pasaulis“ pripažino nepatikima. Po šio sprendimo su įmone nutraukta sutartis dėl pasų gamybos.
Rugsėjo 25-oji pasaulio istorijoje:
1493 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) leidosi į antrąją kelionę aplink pasaulį, ieškodamas naujų žemių.
1555 — Vokietijoje liuteronams suteiktos vienodos teisės su katalikais.
1690 — Bostone išleistas pirmasis amerikiečių laikraštis.
1849 — mirė garsus austrų kompozitorius Johann Strauss (Johanas Štrausas).
1866 — gimė biologas, vienas genetikos mokslo pradininkų Thomas Hunt Morgan (Tomas Hantas Morganas). 1911 m. sukūrė chromosominę paveldimumo teoriją ir 1933 m. gavo Nobelio premiją. Mirė 1945 m.
1897 — gimė amerikiečių literatūros XX a. klasikas, Nobelio premijos už literatūrą laimėtojas William Faulkner (Viljamas Folkneris).
1899 — gimė čekų rašytojas ir dailininkas Ondrej Sekora (Ondžejus Sekora), sukūręs knygų apie vabalėlius seriją „Skruzdėliukas Ferda”, „Skruzdėliukai nepasiduoda”.
1906 — gimė Rusijos kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Mirė 1975 m.
1926 — amerikietis verslininkas Henry Ford (Henris Fordas) įvedė penkių darbo dienų savaitę ir aštuonių darbo valandų dieną „Ford Motor Company“ gamykloje.
1932 — Ispanijos Katalonijos regionui suteikta autonomija.
1943 — Antrojo pasaulinio karo metais sovietų armija išvadavo Smolenską – paskutinį Vokietijos gynybinį bastioną Rusijoje.
1956 — pradėta naudotis pirmuoju transatlantiniu telefono kabeliu, kuris sujungė Škotiją ir Kanadą.
1970 — sulaukęs 72-jų metų, mirė rašytojas Erich Maria Remarque (Erichas Marija Remarkas), žinomas kaip romano „Vakarų fronte nieko naujo“ autorius. Gimė 1898 m.
1972 — po nepavykusio referendumo dėl stojimo į Europos ekonominę bendriją (EEB), atsistatydino Norvegijos vyriausybė.
1981 — prisiekė pirmoji JAV istorijoje Aukščiausiojo Teismo teisėja moteris — Sandra Day O'Connor (Sandra Dei Okonor).
1990 — pirmasis po 40 metų pertraukos Vatikano ambasadorius monsinjoras Giovanni Coppa (Džovanis Kopa) pradėjo eiti savo pareigas Prahoje.
1992 — Maskva ir Vašingtonas įsipareigojo lesti laisvai keliauti žurnalistams ir verslininkams.
1997 — britų sukonstruotas automobilis „Thrust SuperSonic“ pasiekė naują greičio ant žemės rekordą — 1142 km per valandą.
2003 — mirė palestiniečių kilmės amerikietis, literatūros teoretikas bei įtakingas kritikas Edward Said (Edvardas Saidas). Gimė 1935 m.
2011 — mirė Nobelio taikos premijos laureatė ir aplinkosaugininkė iš Kenijos Wangari Maathai (Vangari Maatai). Gimė 1940 m.
2011 — Barselona surengė paskutinę koridą prieš regioninio draudimo įsigaliojimą.
2022 — Italijoje vykusius visuotinius rinkimus laimėjo kraštutinių dešiniųjų stovykla. Giorgia Meloni (Džordža Meloni), neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) vadovė, tapo pirmąja moterimi šalies ministrės pirmininkės poste.
Rugsėjo 25-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė amerikiečių aktorius, „Esminio instinkto“ žvaigždė Michael Douglas (Maiklas Daglasas).
1951 — gimė kultinis ispanų režisierius Pedro Almodovaro (Pedras Almodovaras).
1952 — gimė amerikiečių aktorius Christopher Reeve (Kristoferis Ryvas).
1961 — gimė TV serialų „Dinastija“ ir „Melrauzas“ žvaigždė, amerikiečių aktorė Heather Locklear (Heter Lokler).
1968 — gimė amerikiečių reperis ir aktorius („Nepriklausomybė diena“) Will Smith (Vilis Smitas).
1969 — gimė britų kino aktorė Catherine Zeta-Jones (Ketrin Zeta-Džouns).
1975 — grupės „Pink Floyd“ albumas „Wish You Were Here“ Jungtinėse Valstijose pasiekė pirmąją topų vietą po to, kai jo iš viso parduota 13 mln. kopijų.
1980 — mirė britų grupės „Les Zeppelin“ būgnininkas, 32 metų John Bonham (Džonas Bonemas).
1986 — gimė alternatyvaus roko grupės „Placebo“ būgnininkas Steve Forrest (Styvas Forestas).
