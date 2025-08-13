Rugpjūčio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.48 val., leidžiasi 20.59 val. Dienos ilgumas 15.11 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 11.19 val., teka 22.04 val.
Vardadieniai:
Arnas, Diana, Gilovilė, Ipolitas, Kasijonas, Kastytis, Naglis, Poncijonas
Datos:
Tarptautinė kairiarankių diena
Rugpjūčio 13-oji Lietuvos istorijoje:
1836 — gimė poetas, kunigas, 1863 m. sukilimo dalyvis Dominykas Palionis-Pėža. Mirė po 1882 m.
1861 — gimė literatas, knygnešys, tautinio judėjimo dalyvis Augustinas Baranauskas. Mirė 1923 m.
1902 — gimė rašytojas Viktoras Kropas. Mirė 1937 m.
1960 — gimė žurnalistas Vitas Lingys. Mirė 1993 m.
1962 — gimė filosofas, kultūros kritikas, visuomenės veikėjas, humanitarinių ir socialinių mokslų daktaras, Europos parlamento narys Leonidas Donskis.
2007 — Italijoje mirė paskutinis diplomatų Lozoraičių šeimos atstovas, pirmasis Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino — Kazys Lozoraitis. Gimė 1929 m.
2020 — Vyriausybė paskelbė Irano remiamą sukarintą musulmonų šiitų judėjimą „Hezbollah“ teroristine organizacija ir uždraudė į šalį atvykti su ja siejamiems asmenims.
2022 — Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius už nepilnamečių tvirkinimą ir seksualinį išnaudojimą iš dvasininkų luomo pašalino kunigą Joną Kusą. Per tyrimą nustatyti trys nukentėję nepilnamečiai: du patyrė seksualinį išnaudojimą, vienas tvirkintas.
Rugpjūčio 13-oji pasaulio istorijoje:
1624 — Prancūzijos karalius Louis (Liudvikas) XIII paskyrė kardinolą Richelieu (Rišeljė) pirmuoju ministru.
1792 — Prancūzijos revoliucionieriai įkalino karališkąją šeimą.
1814 — Gerosios Vilties kyšulys tapo britų kolonija.
1820 — gimė britų muzikologas, muzikos ir muzikantų enciklopedijos leidėjas seras George Grove (Džordžas Grouvas).
1826 — mirė prancūzų gydytojas, patologas anatomas Rene Laennec (Renė Lanekas). Naudodamasis savo 1816 m. išrastu stetoskopu, 1819 m. sukūrė ir įdiegė į praktiką auskultacijos metodą bei pirmasis aprašė plaučių tuberkuliozę. Gimė 1781 m.
1868 — žemės drebėjimo aukomis Peru ir Ekvadore tapo mažiausiai 25 000 žmonių.
1871 — Leipcige gimė Vokietijos politikas socialdemokratas Karl Liebknecht (Karlas Lybknechtas). Socialdemokratų partijoje su Rosa Luxemburg (Roza Liuksemburg) įkūrė radikalią Spartako sąjungą. 1916 m. buvo pašalintas iš socialdemokratų partijos ir vėliau suimtas.
1926 — gimė Kubos revoliucijos lyderis Fidel Castro (Fidelis Kastro).
1961 — Rytų Vokietija pastatė Brandenburgo vartus, atskyrusius šalį nuo Vakarų Berlyno.
1964 — Britanijoje paskutinį kartą nuteistajam įvykdyta mirties bausmė.
1987 — lobių ieškotojai teigė suradę vieną nuskendusio „Titaniko“ laivo seifų.
1994 — nuo vėžio mirė NATO generalinis sekretorius Manfred Woerner (Manfredas Verneris).
1995 — Kašmyro (Indija) kaime rastas vieno iš penkių separatistų pagrobtų turistų — norvego Hans Christian Ostro (Hanso Kristijano Ostro) — lavonas nukirsdinta galva.
1998 — mirė Prancūzijoje gimęs amerikiečių rašytojas Julien Green (Žuljenas Grynas). Jis buvo pirmasis ne prancūzų kilmės pilietis išrinktas į Prancūzų akademiją. 1972 m. Prezidentas Georges Pompidou (Žoržas Pompidu) pasiūlė jam Prancūzijos pilietybę, tačiau J. Green'as, būdamas ištikimu patriotu, jos atsisakė.
2004 — Graikijoje, Atėnuose, buvo atidarytos 28-osios vasaros olimpinės žaidynės.
2005 — mirė Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas David Lange (Deividas Leindžas). Gimė 1942 m.
2014 — naujuoju Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (Maskvos patriarchato) vadovu Vyskupų taryba Kijeve išrinko Černivcių ir Bukovinos metropolitą Anuprą.
Rugpjūčio 13-oji šou pasaulyje:
1899 — Anglijoje gimė Holivudo režisierius, siaubo filmų klasikas Alfred Joseph Hitchcock (Alfredas Džouzefas Hičkokas). Mirė 1980 m.
1963 — gimė James Hetfield (Džeimsas Hetfildas) iš grupės „Metallica“.
1965 — „The Beatles“ išleido dainą „Help“.
1966 — buvo išleista grupės „The Supremes“ daina „You Can't Hurry Love“.
1995 — „R.E.M.“ nariui Michael Stipe (Maiklui Staipui) buvo išoperuota išvarža.
2004 — mirė garsi amerikiečių virėja, rašytoja, televizijos asmenybė Julia Child (Džiulija Čaild). Ji parašė daugybę gaminimo knygų, sukūrė televizijos programų. Žinomiausia knyga — Mastering the Art of French Cooking — išleista 1961 m. 2009 m. sukurtas filmas „Julie & Julia“, kuriame J. Child vaidina Meryl Streep (Meril Stryp).
2009 — mirė legendinis gitaristas ir išradėjas Les Paul (Lesas Polas), kuris sukūrė pilnavidurio korpuso „Gibson“ elektrinių gitarų, pavadintų jo vardu, dizainą.
2011 — Ispanijos sostinėje mirė vienas įtakingiausių ispanų mados dizainerių Jesus del Pozo (Chesus del Posas).
2011 — JAV kino aktorė Jessica Alba (Džesika Alba) susilaukė antrosios atžalos — dukrelės Haven (Heiven).
