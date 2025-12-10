Respublikonas Massie pateikė JAV išstojimo iš NATO įstatymo projektą

Jis teigė, kad dešimtmečius gyvuojantis Aljansas yra pasenęs, brangiai kainuoja Amerikos mokesčių mokėtojams ir kelia grėsmę įtraukti šalį į karus užsienyje, pranešė „Fox News“.
„NATO yra šaltojo karo reliktas. Jungtinės Valstijos turėtų pasitraukti iš NATO ir panaudoti šiuos pinigus savo šalies, o ne socialistinių šalių, gynybai“, – socialiniame tinkle X parašė Th. Massie ir pridūrė pateikęs įstatymo projektą, kad būtų nutraukta JAV narystė NATO.
Jo įrašu pasidalijusi respublikonė Anna Paulina Luna iš Floridos parašė šiam pasiūlymui pritarianti.
„NATO buvo sukurta pasipriešinti Sovietų Sąjungai, kuri subyrėjo daugiau nei prieš trisdešimt metų. Nuo to laiko JAV dalyvavimas mokesčių mokėtojams kainavo trilijonus dolerių ir toliau kelia JAV įtraukimo į karus užsienyje riziką“, – teigė Th. Massie
„Amerika neturėtų būti pasaulio saugumo antklodė, ypač kai turtingos šalys atsisako mokėti už savo pačių gynybą“, – pridūrė jis.
Respublikonas senatorius Mike'as Lee iš Jutos anksčiau šiais metais Senate pristatė „Nepatikimos organizacijos įstatymą“ arba „NATO įstatymą“, o Th. Massie dabar teikia atitinkamą teisės aktą Atstovų rūmuose.
„Fox News“ aiškinimu, Šiaurės Atlanto sutarties 13 straipsnis nustato, kad po dvidešimties metų sutarties galiojimo bet kuri šalis gali pasitraukti po vienerių metų, pateikusi Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei denonsavimo pranešimą ir šiai apie tai pranešus kitų šalių vyriausybėms.
M. Lee ir Th. Massie teikiamu pasiūlymu siekiama pasinaudoti šia galimybe išvesti JAV iš ilgalaikės NATO sąjungos.
