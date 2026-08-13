Putino mobilizacijos ženklai – šaukimus gauna net nėščiosios

Kad Vladimiras Putinas jau renka papildomą kariauną, rodo ir ūžiantys socialiniai tinklai. Kai kurie rusai jau gavo šaukimus.
„Šiandien gavau šaukimą į karinį komisariatą. Ten parašyta: prašome atvykti į šaukimo įstaigą iki tokios ir tokios datos. Jei neatvyksite, jums grės sankcijos, tokios kaip vairuotojo pažymėjimo atėmimas, draudimas išvykti į užsienį. Man regis, liko šešios dienos. Gal žinote, kam ir kodėl to reikia? Gal kažkas jau gavo tokį šaukimą ir gali man pasakyti, kas manęs laukia?“ – kalbėjo vyras.
Į karinius mokymus siunčiamos net nėščiosios.
„Nuėjau į komisariatą, sutikau tiek vyrų, tiek moterų. Jiems automatiškai uždrausta išvykti iš šalies, jie priversti dalyvauti kariniuose mokymuose. Buvo net nėščia moteris, kuri taip pat buvo užregistruota. Ji – medikė. Dabar moterys medikės taip pat registruojamos, joms pase dedamas antspaudas“, – pasakojo vyras.
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Tuo metu V. Putinas stebėjo Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno karines pratybas. Kremliaus vadovas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, taip reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui.
„Tai yra piratavimas ir įstatymų nepaisymas. Jei šie planai bus pradėti įgyvendinti, turėsime atsakyti tuo pačiu“, – pareiškė V. Putinas.
Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos valstybėms narėms parduoti iš Rusijos šešėlinio laivyno konfiskuotą naftą ar kitus krovinius.