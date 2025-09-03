Putinas pažadėjo tęsti karą Ukrainoje, jei nepavyks pasiekti taikos susitarimo

Pažanga siekiant užbaigti trejus su puse metų besitęsiantį karą, regis, įstrigo, nepaisant aktyvių diplomatinių pastangų, kurias pastaruoju metu dėjo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), praėjusį mėnesį susitikęs ir su Rusijos vadovu, ir su Ukrainos lyderiu.
„Manau, kad tunelio gale matyti šviesa“, – žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrą AFP, Pekine sakė V. Putinas.
„Pažiūrėsime, kaip plėtosis ši padėtis. Jei ne, tuomet visas savo užduotis turėsime išspręsti karinėmis priemonėmis“, – pareiškė jis, paklaustas apie taikos susitarimo perspektyvas.
V. Putinas taip pat tvirtino, kad Rusijos pajėgos Ukrainos mūšio lauke „žengia į priekį visais frontais“.
Kremliaus šeimininkas, kuris ir vėl atmetė galimybę nedelsiant susitikti su Volodymyru Zelenskiu, per spaudos konferenciją ilgai kalbėjo apie Ukrainos prezidento teisėtumą, dėl kurio jis vis reiškia abejones.
V. Putinas sakė, kad pakvietė V. Zelenskį atvykti į Maskvą, jei jis nori susitikti.
„Donaldas (Trumpas) manęs paprašė surengti tokį susitikimą, aš pasakiau: „Taip, tai įmanoma, tegul Zelenskis atvyksta į Maskvą“, – sakė V. Putinas.
Naujienų agentūros AFP šaltinis rugpjūtį pranešė, kad V. Zelenskis atmetė iniciatyvą surengti derybas Maskvoje.
V. Putinas taip pat sakė, kad Rusija yra pasirengusi į taikos derybas su Ukraina nusiųsti aukštesnio lygio delegaciją, tačiau atsisakė pasakyti, kas į ją galėtų būti įtrauktas.
„Jei bus būtina padidinti delegacijų lygį, mes esame tam pasirengę“, – sakė Rusijos lyderis.
Ukrainos pareigūnai anksčiau trečiadienį pranešė, kad Rusija per naktį į Ukrainą paleido daugiau nei 500 dronų ir dvi dešimtis raketų. Vėliau buvo pranešta, kad per Rusijos artilerijos ir dronų atakas Rytų Ukrainos Kostiantynivkos mieste žuvo devyni žmonės.