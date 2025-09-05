Putinas pakvietė Zelenskį į Maskvą, žada „100 proc. saugumą“

Penktadienį jis dar kartą pareiškė, kad V. Zelenskis turėtų atvykti tiesioginių derybų į Maskvą ir jis garantuotų Ukrainos prezidento saugumą, tačiau abejojo, ar kada nors pavyks pasiekti taikos susitarimą.
Kalbėdamas Rytų ekonomikos forume Vladivostoke, V. Putinas atmetė tokių derybų rengimą trečiojoje šalyje ir tvirtino, kad vienintelė galimybė yra surengti jas Rusijos sostinėje.
„Atvykite, mes visiškai garantuosime darbo ir saugumo sąlygas. Šimtaprocentinė garantija“, – citavo jo žodžius „Interfax Russia“.
„Geriausia vieta tam yra Rusijos Federacijos sostinė, Miestas Didvyris Maskva“, – sakė V. Putinas, turėdamas omenyje sovietinį garbės titulą, suteiktą 1965 m., praėjus 20 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos – toks titulas buvo suteiktas ir Kyjivui.