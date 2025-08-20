Rusija sako, kad Putinas dar tik svarsto, ar susitiks su Zelenskiu

NATO kariuomenių vadai trečiadienį rengia virtualų susitikimą dėl Ukrainos saugumo garantijų, pranešė vienas aukšto rango Aljanso pareigūnas.
Tačiau S. Lavrovas reporteriams pasakė: „Vakarai puikiai supranta, kad rimtai aptarinėti saugumo garantijas be Rusijos Federacijos yra utopija, kelias į niekur.“
„Negalime sutikti su tuo, kad dabar siūloma spręsti kolektyvinio saugumo klausimus be Rusijos Federacijos“, – pridūrė jis.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 2022-ųjų vasario 24-ąją pasiuntė savo kariuomenę į Ukrainą. Per šį karą jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai gyventojų turėjo palikti savo namus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pirmadienį pasikalbėjo su V. Putinu, sakė, kad Kremliaus šeimininkas sutiko susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir priimti tam tikras Vakarų saugumo garantijas Ukrainai.
Tačiau S. Lavrovo teigimu, per tą pokalbį telefonu su D. Trumpu V. Putinas JAV prezidentui pasakė tik tai, kad „pagalvos apie (derybų dėl Ukrainos) lygio paaukštinimą“.
Bet kokį V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą „privalu kuo skrupulingiausiai parengti“, kad jis nenulemtų situacijos pablogėjimo, sakė rusų užsienio reikalų ministras.
S. Lavrovas taip pat apkaltino Europos lyderius „nerangiais bandymais“ pakeisti D. Trumpo poziciją dėl Ukrainos.
„Matėme tik agresyvų situacijos eskalavimą ir gana nerangius bandymus pakeisti JAV prezidento poziciją“, – sakė jis, turėdamas omenyje pirmadienį įvykusį D. Trumpo susitikimą su Europos lyderiais ir V. Zelenskiu.
„Iš europiečių ten neišgirdome jokių konstruktyvių idėjų“, – pareiškė S. Lavrovas.
Anot jo, Vakarų „konfrontacinė pozicija, pozicija tęsti karą, nesulaukia supratimo dabartinėje JAV administracijoje, (...) siekiančioje padėti pašalinti pagrindines konflikto priežastis“.
Pokario saugumas yra vienas pagrindinių Kyjivo rūpesčių.
Maskva jau seniai sakė, kad netoleruos Ukrainos įstojimo į NATO, ir priešiškai žiūri į idėją dislokuoti Vakarų karius Ukrainoje.