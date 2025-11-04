Putinas D20 susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus, Rusijos delegacijai vadovaus jo pavaduotojas

43-ejų M. Oreškinas Johanesburge lapkričio 20-24 dienomis vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime vadovaus Rusijos delegacijai, antradienį pranešė Kremlius.
Pastaraisiais metais V. Putinas, 2022 m. pradėjęs plataus masto invaziją į Ukrainą, stengiasi asmeniškai nedalyvauti viršūnių susitikimuose.
Susitikime nedalyvaus ir pirmiau Rusijos delegacijai vadovavęs užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriam šį kartą atstovaus vienas iš jo pavaduotojų.
Buvęs ekonomikos ministras M. Oreškinas taip pat yra V. Putino specialusis pasiuntinys ekonominiam bendradarbiavimui BRICS+ šalių grupėje, kurią sudaro ją įsteigusios Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika bei kitos šalys.
