PSO: Trumpo siūlomi pokyčiai vakcinacijos srityje prieštarauja mokslui

JAV prezidentas pirmadienį pasirašė įsaką, kuriame skatina persvarstyti privalomą skiepijimą mokyklose ir pakartotinai ragina, kad vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės (MMR) būtų skirstoma į tris atskiras dalis.
Jo sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy (Robertas F. Kenedis) jaunesnysis yra įkūręs vakcinų priešininkų grupę ir jau seniai propaguoja ryšį tarp MMR vakcinos ir autizmo, nors tai buvo paneigta mokslininkų.
Tačiau PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas pareiškė, kad moksliniai įrodymai yra „neabejotini: vakcinos – įskaitant MMR vakciną – yra saugios ir nesukelia autizmo“.
„Skiepijimo politika turėtų būti grindžiama griežtu, nepriklausomu ir skaidriu geriausių turimų mokslinių įrodymų vertinimu, o ne politine įtaka“, – įspėjo jis savo įraše socialiniame tinkle „X“.
Jis teigė, jog PSO „nerimauja, kad neseniai padaryti JAV skiepijimo politikos pakeitimai neatitinka per daugelį dešimtmečių surinktų įrodymų“.
PSO vadovas pažymėjo, kad „vakcinos užtikrina stipriausią apsaugą, (yra nustatyta,) kiek dozių reikia ir kokias vakcinas galima saugiai skirti kartu“.
Anot jo, „šie įrodymai nuolat peržiūrimi, pasaulyje atsirandant naujų duomenų“.
Didelis tymų protrūkis
PSO vadovas taip pat įspėjo, kad „skiepijimo atidėliojimas arba nereikalingas dozių atskyrimas nepadaro skiepijimo saugesnio ir gali palikti vaikus be apsaugos“.
D. Trumpo įsakas dėl vakcinų buvo paskelbtas tuo metu, kai Jungtines Valstijas yra ištikęs didžiausias per pastaruosius 35 metus tymų protrūkis, o vaikai visoje šalyje ruošiasi grįžti į mokyklą ir tai gali dar labiau paskatinti infekcijų plitimą.
Prezidentas pirmąją savo sugrįžimo į Baltuosius rūmus 2025 metais dieną pareiškė, kad po 77 metų narystės išves JAV iš PSO.
Atliekant medicininius mokslinius tyrimus niekada nebuvo nustatyta jokio ryšio tarp autizmo ir skiepijimo, tačiau skeptikai, tarp kurių yra ir sveikatos sekretorius R. F. Kennedy, toliau teigia, kad toks ryšys galbūt egzistuoja.
R. F. Kennedy yra inicijavęs išsamią vakcinų peržiūrą, įskaitant kai kuriuos jau daugelį dešimtmečių naudojamus skiepus. Jis taip pat iš esmės pakeitė vaikų skiepijimo grafiką ir sumažino finansavimą naujoms vakcinoms kurti, nors medicinos ir mokslo bendruomenė griežtai pasmerkė šias priemones.
PSO vadovas savo įraše socialiniame tinkle „X“ nuramino tėvus, teigdamas, kad „vakcinos yra vienos iš galingiausių priemonių“, užtikrinančių vaikų saugumą ir „leidžiančių išvengti mirtinų ligų“.
JAV teismai anksčiau šiais metais sustabdė R. F. Kennedy inicijuotą skiepijimo politikos pertvarką.
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