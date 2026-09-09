Prieš rinkimus Saksonijos-Anhalto žemėje smarkiai padaugėjo išpuolių prieš žurnalistus

Sekmadienį Saksonijoje-Anhalte, į vakarus nuo Berlyno, vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo bus suformuota kraštutinių dešiniųjų žemės vyriausybė.
Tačiau kraštutinės dešinės partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) nesurinko absoliučios daugumos – ji gavo 43,8 proc. balsų, tačiau vis tiek gerokai aplenkė kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamus CDU konservatorius.
Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė – nuo gegužės „dju“ užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus.
„Tai, ką matome Saksonijoje-Anhalte, yra sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę“, – sakė Lucas Munzke iš skėtinės profesinės sąjungos „Verdi“, kuriai priklauso „dju“.
Tuo tarpu organizacija „Reporteriai be sienų“ per visus 2025 m. buvo užregistravusi penkis išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje-Anhalte.
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