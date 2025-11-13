Premjerė – darboholikė: darbuotojų susirinkimas surengtas trečią ryto

Apie tai, kaip mažai ji miega, paaiškėjo po to, kai praėjusią savaitę S. Takaichi visus nustebino surengdama darbuotojų susirinkimą savo biure 3 val. ryto, nes norėjo pasiruošti parlamento posėdžiui.
„Aš dabar miegu apie dvi valandas, ilgiausiai – keturias. Jaučiu, kad tai kenkia mano odai“, – sakė ji parlamento komitetui, kur jos buvo paklausta apie tai, kiek yra svarbu sutrumpinti ilgas darbo valandas, kuriomis garsėja Japonija.
Japonija jau seniai nesugeba rasti sveikos pusiausvyros tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, o daug darbuotojų patiria didelį spaudimą darbo vietoje.
Japonijoje net yra žodis „karoshi“, kuriuo vadinami žmonės, mirštantys nuo persidirbimo.
S. Takaichi taip pat buvo paprašyta paaiškinti, kodėl jos vyriausybė diskutuoja apie galimą viršvalandžių viršutinės ribos išplėtimą, siekiant skatinti ekonomikos augimą.
Ji gynė šią diskusiją, sakydama, kad darbuotojų ir darbdavių poreikiai skiriasi. Pasak jos, kai kurie žmonės, norėdami sudurti galą su galu, renkasi dirbti dviejuose darbuose, o įmonės griežtai riboja viršvalandžius.
S. Takaichi pabrėžė, kad bet kokie pakeitimai užtikrins, kad būtų apsaugota darbuotojų sveikata.
„Iš tiesų, jei galėtume sukurti situaciją, kurioje žmonės galėtų tinkamai derinti vaikų priežiūros ir globos pareigas pagal savo pageidavimus, taip pat dirbti, mėgautis laisvalaikiu ir atsipalaiduoti – tai būtų idealu“, – sakė ji.
S. Takaichi praėjusį mėnesį tapo pirmąja moterimi – Japonijos ministre pirmininke.
Po išrinkimo Liberalų demokratų partijos vadove ji pažadėjo „atsisakyti termino „darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra“. Aš dirbsiu, dirbsiu, dirbsiu, dirbsiu ir dirbsiu“.
Nuo to laiko jos kalendorius labai įtemptas: ji dalyvavo regioniniuose susitikimuose, taip pat surengė dvišales derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu.
