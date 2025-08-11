 Premjeras: Australija pripažins Palestinos valstybę

Premjeras: Australija pripažins Palestinos valstybę

2025-08-11 07:09
BNS inf.

Rugsėjį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje Australija pripažins Palestinos valstybę, pirmadienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Anthony‘is Albanese‘as.

Premjeras: Australija pripažins Palestinos valstybę / Scanpix nuotr.

„Kol Izraelio ir Palestinos valstybingumas nėra nuolatinis, taika gali būti tik laikina“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.

„Australija pripažins Palestinos žmonių teisę į savo valstybę.“

Nuo tada, kai Izraelis, atsakydamas į „Hamas“ išpuolius, beveik prieš dvejus metus pradėjo Gazos ruožo bombardavimą, apie planus pripažinti palestiniečių valstybingumą jau yra paskelbusios kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Kanadą.

A. Albanese‘as pridūrė, kad iš Palestinos savivaldos gavo patikinimą, jog „Hamas“ teroristai „būsimoje Palestinos valstybėje jokio vaidmens nevaidins“.

„Šiuo metu atsiveria galimybė ir Australija bendradarbiaus su tarptautine bendruomene, kad ja pasinaudotų“, – paaiškino jis.

Jūras Barauskas (AFP)
