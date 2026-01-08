Prancūzų ūkininkai toliau protestuoja prieš MERCOSUR

Dešimtys traktorių atvyko prieš aušrą ir važiavo per Paryžių, kai kurie pasiekė Eifelio bokštą, kiti – Triumfo arką.
„Sakėme, kad atvyksime į Paryžių – štai ir atvykome“, – sakė vienas iš profsąjungos skyrių vadovų Ludovicas Ducloux.
Ant vieno iš traktorių buvo užrašas „MERCOSUR – ne“, turint omenyje laisvosios prekybos susitarimą su keturiomis Pietų Amerikos valstybėmis.
Europos Sąjungos (ES) ir MERCOSUR susitarimas sukurtų didžiausią pasaulyje laisvosios prekybos zoną ir padėtų 27 šalių blokui eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų į Lotynų Ameriką.
Tačiau ūkininkai baiminasi, kad juos nukonkuruos pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
Kaimo konfederacijos prezidentas Bertrandas Venteau naujienų agentūrai AFP sakė, kad ūkininkai ketina taikiai protestuoti simbolinėse Paryžiaus vietose, net jei tai reikštų, kad jie atsidurs policijos areštinėje.
Pasak vietos valdžios, per kitą protestą netoli pietvakarinio Bordo miesto apie 40 ūkininkų transporto priemonių užblokavo įvažiavimą į degalų sandėlį.
Be prekybos susitarimo, ūkininkus taip pat papiktino vyriausybės sprendimas skersti karves dėl plintančio nodulinio dermatito.
Praėjusio mėnesio pabaigoje prezidentas Emmanuelis Macronas susitiko su ūkininkais aptarti prekybos pakto ir galvijų skerdimo.
Per ankstesnius protestus ūkininkai blokavo kelius, purškė mėšlą ir mėtė šiukšles prie vyriausybės įstaigų, kad priverstų valdžią peržiūrėti savo politiką.
Belgijoje ūkininkai taip pat rengė masinius protestus prieš prekybos susitarimą: gruodžio mėnesį į Briuselį įvažiavo apie tūkstantis traktorių.
