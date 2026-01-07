Prancūzijos teisėjas įspėjo JAV nesikišti į Le Pen teismo procesą

„Jeigu paaiškės, kad tai tiesa ir jeigu tai įvyks, tai reikš nepriimtiną ir netoleruotiną kišimąsi į mūsų šalies vidaus reikalus“, – sakė Paryžiaus teismo pirmininkas Peimane‘as Ghalehas-Marzbanas, kurį cituoja laikraštis „Le Monde“.
Jis apie tai prakalbo sakydamas inauguracinę kalbą naujiems teisėjams. Šiame teisme anksčiau buvo svarstoma kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikės Marine Le Pen byla.
Prieš tai Vokietijos laikraštis „Der Spiegel“ pranešė, kad JAV valstybės departamentas svarstė taikyti sankcijas teisėjams, kurie 2025 m. pavasarį uždraudė M. Le Pen penkerius metus dalyvauti rinkimuose, nes ši pasisavino Europos Sąjungos (ES) lėšas. Dėl to politikė negalės dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose 2027 metais.
M. Le Pen neigia visus kaltinimus, o kitą savaitę prasidės apeliacinio teismo procesas. Sprendimas šioje byloje turėtų būti paskelbtas iki vasaros.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ griežtai sukritikavo ankstesnį nuosprendį. Tai esą, „dar vienas pavyzdys, kaip Europos leftistai pasitelkia „teisės karą“, kad užtildytų žodžio laisvę“.
„Laisvę Marine Le Pen“, – pridūrė D. Trumpas.
Neseniai paskelbtoje JAV Nacionalinėje saugumo strategijoje D. Trumpo administracija žadėjo paremti „Europos patriotines partijas“ siekiančias kovoti su Europos „civilizacijos išnykimu“.
Į „Politico“ prašymą pakomentuoti padėtį JAV ambasada Paryžiuje iš karto neatsakė.
