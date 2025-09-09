 Prancūzijos prezidentas naujuoju premjeru paskyrė gynybos ministrą Sebastieną Lecornu

2025-09-09 22:39
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį paskyrė gynybos ministrą Sebastieną Lecornu naujuoju ministru pirmininku vietoj Francois Bayrou, kuris pareigose išbuvo vos devynis mėnesius, pranešė prezidentūra.

Sebastienas Lecornu
Sebastienas Lecornu / Scanpix nuotr.

E. Macronas nurodė S. Lecornu „konsultuotis su parlamente atstovaujamomis politinėmis jėgomis, kad būtų priimtas valstybės biudžetas ir sudaryti susitarimai, būtini ateinančių mėnesių sprendimams priimti“, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.

